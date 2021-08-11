В ТКГ рассказали об обмене пленными: Россия соглашается лишь в двух случаях Россию не волнует международное гуманитарное право, отметила Татьяна Иванова

17:01, Сегодня

Россия на переговорах по Донбассу продолжает блокировать вопрос обмена пленными, Кремль соглашается на обмен только в двух случаях.

Об этом рассказала в эфире программы "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Татьяна Иванова.

"Хочу заметить, что мои наблюдения и мой анализ всех предыдущих обменов свидетельствует о том, что эти обмены происходили только в двух случаях - или если было выгодно, например, забрать свидетелей, которые у нас есть, на нашей территории... Или если Российская Федерация не хочет понести какие-то потери. Это могут быть различные потери - экономические, политические или имиджевые. Только в двух случаях РФ идет на такой обмен", - сказала она.

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По словам Ивановой, если таких случаев не произошло, то Российская Федерация "даже понятия не имеет о том, что нужно выполнять международное гуманитарное право, это гуманитарная миссия, поэтому такие обмены она блокирует".

Ранее Татьяна Иванова в эфире телеканала "Украина 24" сообщила, что общее количество (удерживаемых Россией лиц) может составлять 260-270 человек, однако в этой цифре есть люди, в отношении которых не установлено их местонахождение.

Координатор группы по освобождению военнопленных "Патриот" Олег Котенко в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, какие дополнительные условия выдвигает Россия для обмена пленными.

"Самое главное - это политический вопрос, проведение выборов до того момента, когда будут выведены российские войска с оккупированных территорий. Это самый главный вопрос. Второй вопрос перебросился на Крым, потому что у них есть проблематика с водой. Они хотят к Минскому процессу добавить этот вопрос для того, чтобы можно было получить воду в Крым через наши каналы. А они нам отдадут наших заложников", - сказал он.

16 апреля 2020 года Украина в результате обмена с ОРДЛО вернула 20 своих граждан. С тех пор процесс обмена пленными на Донбассе заморожен.