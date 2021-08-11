Хороший месседж для властей США - политолог о размещении американских войск в Украине По словам Владимира Горбача, вопрос предоставления средств ПВО для Украины в США обсуждается давно, и его реально решить

18:27, Сегодня

Слова министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова о том, что в Украине можно разместить американские войска, являются информационным посылом для властей США, чтобы подумать о реализации такой инициативы. Об этом в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" сказал политический аналитик Владимир Горбач.

"Цитата Резникова – это хороший, правильный месседж. Я хочу напомнить, что сказал он в США на встрече не с официальными представителями власти, а с представителями аналитических центров. Это вброс темы в информационное пространство, чтобы об этом подумали, на это ориентировались в том числе как на одну из возможностей и во властных коридорах Вашингтона", - сказал политолог.

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Горбач отметил, что вопрос предоставления средств ПВО для Украины в США обсуждается давно, и его реально решить.

"Об этом говорил еще предыдущий посол Украины в США Валерий Чалый, тогда это был запрос Порошенко и министра обороны. Сейчас можно продолжать, я думаю, что это реальная задача. Конечно, не комплексы "Пэтриот", а хотя бы "Стингеры" нового поколения. Об этом говорят и американские представители аналитических кругов. Я думаю, эти вопросы можно решать", - сказал Горбач.

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Напомним, что Резников, находясь с визитом в США, заявил, что Украине нужно усилить противовоздушную оборону, и для этого Украина может разместить у себя войска США. "Важным является расширение пакета безопасности для Украины. В первую очередь за счет развертывания сил ПВО. Даже путем размещения американских подразделений. Наше законодательство это позволяет", - отметил министр.

Ранее в эфире канала "Украина 24" военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, что Украина может разместить на своей территории американские военные спецподразделения, законодательство запрещает только размещение военных баз. "Законодательство определяет, что для размещения таких иностранных подразделений с нашей стороны нужно соглашение, которое ратифицировано парламентом... Это не военные базы, расположение которых запрещено. Речь идет о подразделениях", - отметил эксперт.