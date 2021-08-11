У России нет никаких аргументов, кроме силы - экс-посол Украины в США Валерий Чалый уверен, что угроза всегда будет существовать, и Украине необходимо усиливаться

19:00, Вчера

Россия добивается нужных ей результатов с позиции силы, и Украине необходимо усиливать свою способность к обороне. Об этом в эфире программы "Сегодня Вечером" на канале "Украина 24" сказал экс-посол Украины в США Валерий Чалый, отвечая на вопрос, с какой целью Россия сейчас обостряет ситуацию на Донбассе.

"Это позиция силы и шантаж. Вы видите, что тот шантаж, который был у наших границ, привел к результату. Надо признать, что Путин достиг своих целей, получил прямой диалог с президентом США, некоторые другие вопросы. То есть Россия будет это делать", - сказал дипломат.

Читайте также: Путин дал сигнал пятой колонне в Украине о вторжении России – Илларионов

Чалый уверен, что угроза всегда будет, если Украина будет слабой и не будет готова к обороне.

"В условиях, когда ты слаб экономически и технологически, только оружие - это тот аргумент, который учитывают твои противники. И так будет продолжаться. Нам надо быть готовыми к этому, усиливаться с точки зрения внутренней способности к обороне. Будешь силен - не будет дальнейших колебаний, будешь слаб - есть угроза", - сказал Чалый.

Читайте также: "В Россию пойдут гробы": Гордон сомневается в нападении Путина осенью

По сообщению штаба ООС, 11 августа вооруженные российские формирования продолжали обстреливать из запрещенного Минскими договоренностями оружия населенные пункты у линии разграничения. В результате в населенном пункте Новоселовка Вторая погиб пожилой местный житель. 10 августа было зафиксировано 16 нарушений режима прекращения огня, трое украинских военных были ранены, один из них скончался в госпитале.

Ранее в эфире "Украина 24" российский обозреватель Андрей Колесников рассказал, что Россия неуклонно движется в сторону авторитаризма, отката обратно не будет, и ожидать изменения отношения к Украине в лучшую сторону нет смысла. "Что можно ожидать по отношению к Украине, четко сказано в статье Путина... В представлении Путина независимая Украина – Украина, управляемая Россией. Никаких перемен в украинском направлении в лучшую сторону не будет", - отметил Колесников.