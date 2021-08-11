Арестович о ядерном оружии России в Крыму: думаю, они уже все туда притащили Советник украинской делегации в ТКГ объяснил, о каком оружии может идти речь

20:23, Вчера

В аннексированом Крыму на вооружении российской армии уже несколько лет может находиться ядерное оружие.

Об этом заявил в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, комментируя слова вице-премьера Алексея Резникова о том, что Россия готова разворачивать ядерное оружие в Крыму.

"Я не знаю, откуда информация у Резникова, но он как вице-премьер получает информацию от спецслужб, это наверняка. Что касается ядерного оружия в Крыму, я вообще не уверен, что его там давно нет. То, что представители 12 главного управления Генштаба (России - ред.), которые отвечают за сохранение и эксплуатацию ядерного оружия, там появлялись - это было еще в 2015 году. То, что на вооружении находится тактическое ядерное оружие у Черноморского флота и подразделений, которые там находятся. Не исключаю, что оно там давно", - заявил он.

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По словам Арестовича, речь здесь о том, какое ядерное оружие:

"Если это тактический ранец у спецназа - это одно. Если это бомба на Су-24 или Су-25, ядерный боезапас у артиллерии, ядерные торпеды на кораблях... Немного зная россиян, я думаю, что они в 2015 году уже все туда притащили, что им было нужно. Если речь идет о ядерном оружии стратегического назначения - это совсем другое".

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Напомним, вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников во время визита в США выразил обеспокоенность насчет российского ядерного оружия.

"Россия уже де-факто оккупировала Азовское море и тотально изменила баланс в Черном, полностью его милитаризировала. Мы особенно обеспокоены действиями РФ, которые направлены на подготовку Крыма к развертыванию там ядерного оружия. Именно с опорой на Крым Россия осуществляет военные операции на Ближнем Востоке и в Африке, влияет на Балканы", - заявил Резников, которого цитирует пресс-служба Минреинтеграции.

Вице-премьер добавил, что важным является расширение пакета безопасности для Украины.

"В первую очередь - за счет развертывания сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений. Наше законодательство это позволяет", - заявил Резников.