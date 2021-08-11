Арестович о визите Меркель в Украину: это Ермак договорился Стороны, в частности, обсудят компенсации Украине за запуск газопровода "Северный поток-2"

21:02, Вчера

Визит в Украину канцлера Германии Ангелы Меркель стало возможным благодаря ее договоренности с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Об этом заявил в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Информация о визите Меркель появилась, когда Ермак с Кулебой были в США. Я вижу визит Меркель как следствие прямых переговоров в США. Этот визит был договоренным. Я знаю, что это Ермак договорился. Это треугольник - США, Германия и Украина, которые решают вопрос "Северного потока-2", - сказал он.

Читайте также: Меркель сдала интересы Украины - Арестович о визите Зеленского

По словам советника главы ОП, на переговорах речь будет идти о "высоте компенсационного барьера" для Украины.

"Часть будут предоставлять США, часть - Германия. Думаю, там будут обсуждаться технические нюансы происходящего", - пояснил Арестович.

На вопрос, какие меры будут обсуждаться, он ответил:

"Наверное, это будет оборона страны, оборонная помощь, это будет энергетическая сфера, то есть предложения в энергетическом секторе, будет политическая и чисто в финансовом измерении - но это все пойдет как энергетический пакет для Украины, то есть обеспечение, зеленая энергетика".

Канцлер Германии Ангела Меркель намерена посетить Украину с визитом 22 августа. Планируется обсудить безопасность, двусторонние отношения и другие актуальные вопросы, сообщил спикер президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров в Facebook.

Ранее США и Германия официально согласовали завершение строительства российского газопровода "Северный поток-2". Они опубликовали "Совместное заявление в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей", сообщает "Европейская правда".

США и Германия отметили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года. Германия обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы сделать возможным продление соглашения с Россией о транзите газа через Украину до десяти лет.

Кроме того, Германия продолжит продвигать двусторонние энергетические проекты с Украиной, особенно в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности.

Генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон рассказал, какая единственная гарантия по транзиту газа может удовлетворить Украину. "Новый контракт на транспортировку газа на 10-15 лет в объемах не менее чем сейчас. Все остальные гарантии, я считаю, не обеспечивают нам наполнение бюджета и получение достаточного тарифного дохода для компании", - отметил он.