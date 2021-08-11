Визит в США Ермака и Кулебы оказался удачнее, чем ожидалось - Арестович Штаты демонстрируют устойчивую поддержку Украины

21:36, Вчера

Визит в США главы Офиса президента Андрея Ермака и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы оказался более удачным, чем ожидала украинская сторона.

Об этом заявил в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"С нами никто не разговаривает требованиями. Вообще в США была очень благоприятная атмосфера. Я могу сказать, что я непосредственно переписывался с Ермаком во время его визита в США. Визит был гораздо более удачный, чем мы ожидали. То есть США демонстрируют устойчивую и сильную поддержку Украины", - отметил Арестович.

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Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Вашингтоне провели ряд встреч с американскими чиновниками, где согласовали детали визита Владимира Зеленского в США.

Ключевыми были встречи Кулебы и Ермака с советником Джо Байдена по национальной безопасности Джейкобом Салливаном и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться с Джо Байденом в Вашингтоне 30 августа.

Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал в эфире телеканала "Украина 24" о результатах совместной с главой Офиса президента Андреем Ермаком поездки в США.

"Во время этого визита мы проговаривали содержательные, кстати, результаты, с которыми два президента выйдут после встречи. Потому что любой результат нужно готовить. Будет три блока вопросов. Первый - это политический. У нас с США с 2008 года действует стратегическое партнерство. Но, безусловно, за это время все изменилось. И это стратегическое партнерство нужно вывести на новый уровень. Второй — безопасность. Безусловно, противодействие российскому агрессору, вопрос Донбасса, Крыма, куда и как будем двигаться. Мы обсуждали несколько очень конкретных идей, пока не могу ими поделиться. Третий — экономика. Мы не скрываем, что хотим видеть больше американских денег в украинской экономике", - сказал он.