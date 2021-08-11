Арестович высказался о скандале с Магучих на Олимпиаде: ее никто не будет наказывать Украинка поступила по спортивным традициям, считает Арестович

22:46, Вчера

Украинская спортсменка Ярослава Магучих, которая на Олимпиаде сфотографировалась в обнимку с россиянкой, сделала это на эмоциях, поэтому ее не стоит осуждать.

Такое мнение высказал в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Мы видим, что наша спортсменка поступила по спортивным традициям, потому что они вбиты в спортсменов с детства на уровне рефлексов. Вообще программой МОК предусмотрено фотографирование тех, кто победил, правда, на пьедестале, но тем не менее. Я не осуждаю, потому что понимаю, как это произошло. Она просто сфотографировалась на эмоциях. Кстати, она с этой россиянкой соревнуется несколько чемпионатов подряд. То есть у них там старое дружеское состязание. Я думаю, что просто на волне эмоций, выиграв медаль, она сфотографировалась, не слишком размышляя о какой-либо информационно-психологической операции, которую могут российские спецслужбы провести", - сказал он.

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Арестович отметил, что спецслужбы РФ "сразу начали эту операцию, использовав верность спортивным традициям как повод для собственной пропаганды".

"Я бы на уровне Олимпийского комитета Украины просто заявил протест МОК, сказав, что украинские спортсмены не фотографируются с российскими. Так израильские делают - если Израиль и Иран, то они не фотографируются... Ее никто не будет наказывать, с ней, скорее всего поговорят (в Минобороны - ред.), как это было. Во-вторых, спросят, какова ее собственная оценка этого", - заявил внештатный советник главы ОП.

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Напомним, украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, выигравшая бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио, оказалась в центре скандала из-за фотографии в обнимку с российской спортсменкой Марией Ласицкене.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр напомнила, что Магучих является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины. Замминистра пообещала провести беседу со спортсменкой после ее возвращения из Токио.

"Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что в Украине продолжается российско-украинская война. Это накладывает определенные ограничения и ответственность. Правильное следование спортивным традициям, например, фото объятий со спортсменами-гражданами РФ, когда они становятся призерами, сразу использует враг как информационно-психологическую пушку, которая демонстрирует миру, что "их здесь нет", - заявила она.

При этом Маляр призвала "прекратить травлю Ярославы, пока мы не услышим ее собственное объяснение".