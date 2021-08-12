"Народ против": кто станет гостями программы Наташи Влащенко
Чиновники и политики будут бороться за доверие и уважение зрителей
В четверг, 12 августа, на телеканале "Украина 24" - новый выпуск шоу "Народ против" с Наташей Влащенко. В масштабном проекте, как в настоящем Колизее, известные чиновники борются за доверие и уважение зрителей, отвечая на провокационные вопросы.
Гости:
- Данил Гетманцев, народный депутат, фракция "Слуга народа"
- Дмитрий Спивак, руководитель платформы "Национальная стратегия развития"
- Владимир Омелян, член центрального совета партии "Европейская солидарность"
- Василий Мокан, народный депутат, фракция "Слуга народа"
- Михаил Добкин, политик
- Ирина Верещук, народный депутат, фракция "Слуга народа"
- Артур Герасимов, сопредседатель фракции "Европейская солидарность"
- Андрей Николаенко, народный депутат, фракция "Батькивщина"
- Александр Качура, народный депутат, фракция "Слуга народа"
- Максим Жорин, руководитель центрального штаба "Национального корпуса"
- Сергей Шахов, председатель партии "Наш край"
- Денис Ярославский, эксперт по правовым вопросам
Включения:
- Жан Беленюк, олимпийский чемпион, народный депутат из "Слуги народа"
- Алексей Арестович, советник председателя Офиса президента
Темы:
- Заявления от соседей! Почему Лукашенко заговорил о захвате Украины и как отреагирует украинская власть?
- Скандальная Олимпиада. Почему медалисты попали в опалу?
- СБУ против Нацкорпуса. Какой ответ готовит улица и кто может возглавить протест уже осенью?
Не пропустите - 12 августа в 21:00 "Народ против".