В "формуле Штайнмайера" нет ничего страшного, но она не выполняется из-за России - Гармаш По словам украинского переговорщика, эту формулу "мифологизировали"

14:18, Сегодня

"Формула Штайнмайера" мифологизирована, в самой этой формуле нет ничего страшного, но реализовать ее невозможно из-за противодействия России. Об этом в эфире программы "Сегодня Утро" на канале "Украина 24" сказал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

"Я не питаю иллюзий, что Россия признает себя стороной конфликта просто так, без того, чтобы ее заставили это сделать. Возможны какие-то изменения в позиции ОБСЕ, но общей ситуации в ТКГ это не изменит, к сожалению. Скорее всего, ТКГ будет работать в том же режиме, в котором работала последние 7 лет. В очередной раз хочу повторить, что в "формуле Штайнмайера" нет ничего страшного, ее мифологизировали. Почему-то многие ее представляют как проведение выборов до передачи под контроль Украины ее границы. Во-первых, в самой формуле нет слова "граница", там вообще не упоминается об этом факторе. Во-вторых, в формуле в очередной раз подчеркивается, что выборы должны пройти согласно Конституции Украины, по законам Украины и в соответствии со стандартами ОБСЕ. Стандарты ОБСЕ предусматривают контроль государства над территорией, на которой оно проводит выборы", - сказал Гармаш.

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По словам представителя делегации, Ангела Меркель "чисто дежурно" поднимет вопрос необходимости выполнения этой договоренности, которая была достигнута в Париже.

"Я не вижу проблем в реализации этой договоренности, но после того, как Россия выполнит свои обязательства, взятые ею в Париже. Она на сегодняшний день не выполнила ни одного, мы выполнили все, кроме "формулы Штайнмайера", и то не по нашей вине, а потому что Россия заблокировала политическую подгруппу, где эта формула должна обсуждаться. Мы не можем принять ее просто так, без обсуждения в ТКГ. Поэтому это от нас не зависит. Сама формула мифологизирована, там нет того, что приписывают этой формуле", - сказал Гармаш.

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Напомним, что "формула Штайнмайера", названа именем бывшего на тот момент министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера - это механизм реализации положений Минских соглашений, касающихся особого режима отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Предполагается, что на временной основе вступит в силу закон об особом порядке местного самоуправления на этих территориях в день голосования на выборах, который будет действовать на постоянной основе, если ОБСЕ признает выборы честными. Формула была предложена в 2015 году на нормандском саммите в Париже и была подтверждена в Берлине в 2016 году.

Ранее в эфире "Украина 24" советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что формула уже прописана в законодательстве Украины, однако ее выполнение остановилось из-за вольной трактовки Россией Минских договоренностей. "Формула Штайнмайера" впервые была в законе об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО в сентябре 2014 года. 10 пункт этого закона - это и есть "формула Штайнмайера". Она де-факто уже в украинском законодательстве. Почему она не была выполнена? Потому что 4 подпункт этого 10 пункта россияне не выполняют. А там говорится о выводе войск, разоружении незаконных формирований, и уже затем проведение выборов. Россияне свободно это трактуют, и эта трактовка продвинулась в информационное пространство, многие путают", - заявил советник украинской делегации в ТКГ.