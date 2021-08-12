Для Меркель это очень важный визит — журналист о ее приезде в Украину Игорь Эйдман рассказал, для чего канцлер Германии едет в Киев

22:01, Вчера

Своим визитом канцлер Германии Ангела Меркель показывает важность Украины для Германии — об этом заявил журналист и социолог из Берлина Игорь Эйдман в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24".

"Думаю, что для Меркель это очень важный визит, потому что она уходит со своего поста, у нее осталось совсем мало времени для подобных визитов и для активной внешнеполитической деятельности. То, что она едет в Украину, подчеркивает значение Украины и политики в отношении Украины для современной Германии. Немецкие власти постоянно подчеркивают, что отношения с Украиной важны, важен европейский выбор Украины, это одно из ключевых государств на востоке Европы", — сказал он.

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По мнению журналиста, Меркель выразит Украине поддержку.

"Думаю, Меркель своим визитом морально и политически будет поддерживать украинские власти в европейском выборе. Что конкретно будет обсуждаться – и проблема Северного потока-2, и проблема российской агрессии, аннексии Крыма. Это в большей степени символическое действие, которое демонстрирует значимость Украины для Германии", — сказал он.

Канцлер Германии Ангела Меркель намерена посетить Украину с визитом 22 августа. Планируется обсудить безопасность, двусторонние отношения и другие актуальные вопросы, сообщил спикер президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров в Facebook.

Дипломат Богдан Нагайло считает, что Меркель едет в Киев, чтобы подстраховать себя перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. "Bloomberg несколько дней назад обнародовал информацию от высокопоставленных берлинских дипломатов, что якобы они перехитрили Вашингтон, что у Берлина нет намерения останавливать давление Москвы на Украину из-за "Северного потока-2", а Байден поверил, что немцы держат слово", — сказал он.