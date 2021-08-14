Меркель обсудит с Путиным и Зеленским два ключевых вопроса - дипломат Меркель - ключевой переговорщик между Украиной и Путиным, отметил Александр Чалый

14:21, Сегодня

Канцлер Германии Ангела Меркель на переговорах в Москве с президентом России Владимиром Путиным и в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудит запуск газопровода "Северный поток-2" и будущее нормандского формата.

Об этом в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" рассказал украинский дипломат Александр Чалый.

"Меркель – ключевой переговорщик между нами и Путиным. Раньше она планировала быть в сентябре в Москве. Я так понимаю, что в Москве и Киеве будут два ключевых вопроса: "Северный поток-2" и будущее Нормандского формата. И она летит в Москву для того, чтобы понять возможность грани компромисса, на который может пойти Путин в отношении "Северного потока-2", чтобы выполнить обязательства, о которых договорились с США - на сколько лет они нам дадут транзит, на каких условиях. Во-вторых, вопросы безопасности, потому что стоит вопрос, что в случае, если Россия будет использовать "Северный поток-2" как политическое оружие, если будет дальнейшая агрессия, то Германия прекратит функционирование газопровода", - отметил дипломат.

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По словам Чалого, позиция Украины сейчас "очень радикальная".

"Меркель приняла решение сначала лететь в Москву, чтобы понять позицию Путина, и прилететь в Украину, чтобы рассказать о своем видении тех обещаний, которые они согласовали между Берлином и Вашингтоном", - пояснил он.

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Канцлер Германии Ангела Меркель намерена посетить Украину с визитом 22 августа. Планируется обсудить безопасность, двусторонние отношения и другие актуальные вопросы, сообщил спикер президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров в Facebook.

Ранее США и Германия официально согласовали завершение строительства российского газопровода "Северный поток-2". Они опубликовали "Совместное заявление в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей", сообщает "Европейская правда".

США и Германия отметили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года. Германия обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы сделать возможным продление соглашения с Россией о транзите газа через Украину до десяти лет.

Кроме того, Германия продолжит продвигать двусторонние энергетические проекты с Украиной, особенно в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности.

Внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что визит в Украину канцлера Германии Ангелы Меркель стал возможным благодаря ее договоренности с главой ОП Андреем Ермаком.