Арестович о переговорах по Донбассу: Россия не станет более договороспособной

Россияне придерживаются своей тактики уже восьмой год, отметил Арестович

Павел
Заяц

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу состоится 26 августа. Россия будет настаивать на интеграции ОРДЛО в Украину на своих условиях, повлиять на ее позицию может лишь совместное международное давление.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" заявил советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

"26 августа встретимся (с Россией на заседании ТКГ – ред.). Будут рассматриваться те же вопросы, что и всегда. Политическая безопасность, гуманитарные, социально-экономические вопросы. Не думаю, что россияне станут более договороспособными, потому что они придерживаются той же политики уже восьмой год – интеграция так называемых "молодых республик" под логикой федерализации на российских условиях в тело Украины. Мы это знаем, не пойдем на это", - подчеркнул он.

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По словам Арестовича, остается шанс, что совместное давление международного сообщества вынудит Россию продвинуться, по крайней мере, по гуманитарному блоку, по обмену пленными и открытию КПВВ, "но даже это под большим вопросом".

Напомним, 11 августа на Донбассе боевики ОРДЛО обстреляли Новомихайловку и Новоселовку, в результате погиб мирный житель и получил ранение украинский военный.

Украинская делегация в ТКГ созвала внеочередное заседание из-за данного инцидента, однако Россия отказалась от проведения встречи.

Как рассказал "РБК-Украина" спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, россияне требуют, чтобы украинская сторона напрямую общалась с ОРДЛО.

"Это было посвящено гибели мирного жителя и вообще теме немедленного возвращения к полному соблюдению режима прекращения огня. Но россияне отказались. Причина, как всегда, в том, что они хотят, чтобы мы напрямую общались с "республиками", на что мы, конечно, не пойдем, потому что это означает их легализацию. Наша позиция – переговорной стороной является РФ", - заявил он.

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