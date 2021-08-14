В Украине ответили Лукашенко: придурковатые тезисы не идут европейскому политику Георгий Тука оценил заявление самопровозглашенного белорусского лидера об угрозе большой войны

19:10, Сегодня

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко запугивает всех третьей мировой войной, чтобы удержать свою власть.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, комментируя заявления Лукашенко об угрозе новой войны.

"Хотел бы отметить, что такие придурковатые воинственные тезисы из уст Лукашенко просто не идут политику европейского государства. Вопреки всему, Беларусь европейское государство. В XXI веке такую откровенную чушь выдавать в эфиры просто недопустимо", - заявил Тука.

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По его словам, если внимательно отслеживать деятельность Лукашенко на должности президента, "то в течение всех этих долгих лет у него политического опыта достаточно, как бы кто к этому ни относился".

"И он все эти годы прекрасно маневрировал между стремлением России к единому союзному государству и заигрыванием с европейскими политиками для получения финансовой помощи, поиска рынков сбыта, усиления экономических связей - как с Европой, так и с Китаем. Факт связи Беларуси с Китаем раздражает Москву. На политических шоу в российских медиа часто звучат претензии к Лукашенко в чрезмерно тесном сотрудничестве с КНР. Балансируя между этими тремя игроками, Лукашенко удачно удерживает власть. Его политика остается неизменной, вопреки тому, что его критикуют на Западе, он пытается поддержать хотя бы символические отношение с ЕС, демонстрируя свою условную независимость", - отметил замминистра.

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Отметим, что Александр Лукашенко 13 августа во время рабочей поездки в Гомельскую область вновь заявил об угрозе третьей мировой войны.

"Вы не думайте, что я специально нагнетаю обстановку, чтобы развязать какую-то войну. То, что я говорю, что может вспыхнуть третья мировая война, это не шутка", - подчеркнул Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

9 августа Александр Лукашенко на пресс-конференции обвинил президента Украины Владимира Зеленского в подготовке боевиков, которые в дальнейшем перебрасываются на территорию Беларуси. Также он выразил уверенность, что мог бы вместе с президентом РФ Владимиром Путиным поставить Украину "на колени".

Экс-советник Путина Андрей Илларионов в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Александр Лукашенко своими заявлениями подтвердил готовность выполнять поручения президента России.

"Это сигнал всем (заявления Лукашенко об Украине - ред.). Это сигнал Путину, что он выполнял и будет выполнять его поручения, какими бы они ни были. Это первое. Второе - по сути дела, это заявление является заявлением о разрыве отношений с Украиной", - сказал Илларионов.