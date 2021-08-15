Это важный символ — политолог о визите Меркель в Украину Владимир Воля рассказал, что Меркель будет обсуждать с украинской властью в Киеве

15:51, Сегодня

Канцлер Германии Ангела Меркель в Киеве будет обсуждать компенсацию Украине за "Северный поток-2", заявил в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" политолог-международник Владимир Воля.

"Я не видел того, что касается гарантий безопасности, откуда взялась эта формулировка? Речь идет о компенсации, в том числе гарантии. Компенсации какие-то, возможно, проекты решений или предложения для того, чтобы сделать невозможным использование "Северного потока-2" как орудия против Украины – это более правильная формулировка", — сказал он.

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Визит Ангелы Меркель в Киев – это поддержка Украины, считает эксперт.

"Меркель едет в Украину по нескольким причинам. Обращу внимание, что перед Днем независимости и Крымской платформой никто из мировых лидеров не приезжает. Эрдогана нет, вице-президента США Харрис решили не командировать, Джонсона нет, французского президента нет, от Китая никого нет. А то, что будет президент Польши, – она не входит в Большую двадцатку мировой лиги. Поэтому то, что Меркель приезжает именно сейчас, это важный символ. Она едет поддержать Украину и поддержит Крымскую платформу, она об этом скажет 22 августа, и это очень важно. Меркель, которую у нас любят ругать, единственная из лидеров, которая решила поддержать Украину", — сказал он.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель намерена посетить Украину с визитом 22 августа. Планируется обсудить безопасность, двусторонние отношения и другие актуальные вопросы, сообщил спикер президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров в Facebook.

Ранее США и Германия официально согласовали завершение строительства российского газопровода "Северный поток-2". Они опубликовали "Совместное заявление в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей", сообщает "Европейская правда".

США и Германия отметили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года. Германия обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы сделать возможным продление соглашения с Россией о транзите газа через Украину до десяти лет.

Кроме того, Германия продолжит продвигать двусторонние энергетические проекты с Украиной, особенно в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности.