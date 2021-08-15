Очередность играет ключевую роль — эксперт о визитах Меркель в Киев и Москву Кирилл Барашков пояснил, какие вопросы будут обсуждаться с Зеленским и Путиным

16:52, Сегодня

Очередность визитов канцлера Германии Ангелы Меркель в Россию и Украину играет ключевую роль, заявил эксперт по международным вопросам Кирилл Барашков в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

"Очередность играет ключевую роль в этой ситуации. С Владимиром Зеленским планируются переговоры, порядок обсуждения и темы до конца неизвестны. С Путиным же все более-менее ясно: в первую очередь это "Северный поток-2", это бизнес, ничего личного. И будут говорить об Украине, возможно, придут к неким консолидированным позициям, которые будут донесены до Зеленского спустя два дня", — сказал он.

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По словам эксперта, у Украины не так много вариантов действий.

"Страшного ничего нет, но стоит помнить, что акценты на Донбасс будут сделаны с точки зрения общеевропейских и немецких интересов в первую очередь. Вряд ли у нас есть серьезное окно возможностей в этой ситуации. Много возможностей упущено, нужно заниматься своей политикой, а не ждать, что прилетит Байден на голубом вертолете и поможет всем. Как видите, не всегда помогает", — сказал он.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель намерена посетить Украину с визитом 22 августа. Планируется обсудить безопасность, двусторонние отношения и другие актуальные вопросы, сообщил спикер президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров в Facebook.

13 августа стало известно, что Меркель перед поездкой в Киев посетит Россию — этот визит запланирован на 20 августа.

Ранее США и Германия официально согласовали завершение строительства российского газопровода "Северный поток-2". Они опубликовали "Совместное заявление в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей", сообщает "Европейская правда".

США и Германия отметили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года. Германия обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы сделать возможным продление соглашения с Россией о транзите газа через Украину до десяти лет.