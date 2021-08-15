Это спецоперация России — экс-глава уголовной разведки об атаке на Беленюка Валерий Кур рассказал, кто и зачем устроил провокацию для украинского борца и нардепа

17:57, Сегодня

Скандал с расистской атакой на нардепа Жана Беленюка — это спецоперация России, заявил экс-руководитель уголовной разведки МВД Валерий Кур в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

"Сразу вам скажу: здесь не только дело полицейских, это отражение того состояния, в котором мы находимся – война. И сегодня тот объем проплаченных средств из спецслужб России в наш адрес подсказывает мне, что идет работа. Это вовсе не расизм, я побывал в половине стран мира, и знаю, что такое настоящий расизм. У нас нет расистов настоящих, у нас нет фашистов, это спланированная комбинация, работать здесь нужно не только полицейским, но и другим спецслужбам, в том числе СБУ. Я располагаю информацией, что сегодня выделяется именно на Украину через медведчуков, всевозможных рабиновичей, кив такое количество средств, которое равно нашему бюджету. И оно бросается не только на чисто военные операции, но, в том числе и на идеологические такие прокладки. Там уже были готовы, чтобы осветить, как Жан устроил драку", — сказал он.

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Эксперт заявил, что Россия имеет в Украине много заготовленных агентов.

"Пока мы не справимся с Шарием, "Колей Наждаком", такими как, вот еще тут есть у нас политолог Руслан Бортник, — они заготовлены, их оставили как на вражеской территории. Я предполагаю, что это была чисто комбинация разведки с использованием здесь оставленных так называемых нелегалов, которые залегли здесь на дно, бортники и другие, они остаются здесь. Я отношусь к этому спокойно, полицейские в состоянии найти, но надо быть готовыми всем. Это направлено не в его адрес, а в адрес президента, политической силы. Это спецоперация нашего врага, у него идеологическая работа, равная по подлости гитлеровскому фашизму", — сказал он.

Ранее нардеп от "Слуги народа", олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк сообщил в Facebook, что в Киеве на Печерске неизвестные молодые люди пытались спровоцировать конфликт с ним, "выкрикивая обидные вещи типа: "черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!" и "вали в Африку!".

Полиция открыла уголовное производство по ст. 161 УК - нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных соображений.

Напомним, что на Олимпиаде в Токио Жан Беленюк принес единственную золотую медаль Украине.