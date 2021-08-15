Гибель мэра Кривого Рога: юрист рассказал о версиях Экс-следователи рассказали, что могло быть причиной смерти Константина Павлова

18:12, Сегодня

О версиях гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова рассказал адвокат, экс-следователь Генпрокуратуры Сергей Войченко в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24".

"Как минимум органы досудебного расследования сейчас отрабатывают несколько версий, это самоубийство и убийство. Очевидно, будет зарегистрировано уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса, которая предусматривает умышленное убийство. А далее будут выяснять обстоятельства этого происшествия. Были ли основания устраивать самоубийство – правоохранители будут выяснять, общаясь непосредственно с родными, близкими и коллегами", — сказал он.

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Эксперт объяснил, что определить, убийство это или самоубийство, может только экспертиза.

"Из фотографии сложно делать какие-то выводы, будет проведена судмедэкспертиза, которая выяснить, может ли быть такой характер ранений. Потому что если человек совершает самоубийство, есть определенные признаки того, что произошло. Например, если выстрел идет с близкого расстояния, остаются следы пороха. Для Украины это не единичный случай. Стоит вспомнить бывшего министра внутренних дел Кравченко, хотя там есть ряд вопросов, бывшего министра транспорта Кирпу. Неизвестно, есть ли там видеонаблюдение, очевидно, что будут изъяты все видеозаписи с улицы, трассы, чтобы выяснить, кто в это время подъезжал. Версия самоубийства также не исключается", — сказал он.

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В свою очередь экс-старший следователь по особо важным делам МВД Руслан Сушко не исключает убийство.

"Будучи пессимистом, я сразу вспоминаю Чечетова, Самсоненко и так далее, что не исключено, что это может быть делом чьих-то рук. Методы и способы расследования позволяют четко установить по крайней мере механизм причинения смерти, самостоятельно или кто-то «помог». Криминалистика давно знает ответы на эти вопросы. Если расследование будет тщательным, честным и прозрачным, причина будет установлена. Следователь на месте происшествия собирает маркеры, далее оценку должны дать эксперты, все будет установлено", — сказал он.

Константин Павлов — городской голова Кривого Рога с 2020 года. В первом туре местных выборов в 2020 году в Кривом Роге победил тогдашний мэр города Юрий Вилкул с 46,27% голосов. На вторую позицию вышел кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик. Однако 17 ноября Вилкул снялся со второго тура. Вместо этого он поддержал кандидата от ОПЗЖ Константина Павлова, который занял третье место в первом туре.

6 декабря 2020 года в Кривом Роге прошел второй тур местных выборов мэра города, в котором боролись Дмитрий Шевчик от "Слуги народа" и Константин Павлов от ОПЗЖ, в итоге победил последний.