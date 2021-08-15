Кривой Рог будет работать в обычном режиме — в ОГА прокомментировали гибель мэра Первый замглавы Днепропетровской ОГА прокомментировал смерть Константина Павлова

18:42, Сегодня

В доме погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова есть видеокамеры, рассказал первый замглавы Днепропетровской ОГА Владимир Орлов в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24".

"Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Только что я говорил с представителями полиции, они сказали, что ждут экспертов. В доме есть видеорегистраторы, но пока эксперты не начнут свою работу, к ним добраться невозможно. Все, что известно, есть в СМИ, я вам рассказал все, что мне известно на данное время", — сказал он.

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Орлов предостерег от высказывания версий до выводов экспертов.

"В отношении того, что две версии – рано еще об этом говорить, пока не будет экспертов, пока в полном объеме не начнет работать следственно-оперативная группа, я не могу ничего комментировать по этому поводу. Не будем забегать вперед, город будет работать в обычном режиме", — сказал он.

Константин Павлов — городской голова Кривого Рога с 2020 года. В первом туре местных выборов в 2020 году в Кривом Роге победил тогдашний мэр города Юрий Вилкул с 46,27% голосов. На вторую позицию вышел кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик. Однако 17 ноября Вилкул снялся со второго тура. Вместо этого он поддержал кандидата от ОПЗЖ Константина Павлова, который занял третье место в первом туре.

6 декабря 2020 года в Кривом Роге прошел второй тур местных выборов мэра города, в котором боролись Дмитрий Шевчик от "Слуги народа" и Константин Павлов от ОПЗЖ, в итоге победил последний.

15 августа 2021 года Павлов был найден мертвым в доме в селе Вольное под Кривым Рогом, рядом было оружие.