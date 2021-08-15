Нардеп об обвинениях "Слуги народа" в смерти Павлова: Это давление на следствие Депутат Владлен Неклюдов прокомментировал громкое заявление Вадима Рабиновича

18:53, Сегодня

В якобы убийстве мэра Кривого Рога Константина Павлова уже обвинили партию "Слуга народа", заявил депутат от этой партии Владлен Неклюдов в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24".

"Депутат ОПЗЖ Вадим Рабинович на своей странице в Фейсбуке комментировал, что причастен якобы Никита Потураев, который когда-то сказал, что "нужно расстреливать", то есть уже привязывают нашу партию к этому убийству. Я завтра обращусь к министру внутренних дел с требованием, чтобы расследование было максимально беспристрастным, чтобы исследовать все обстоятельства, чтобы ответить на вопросы, возникшие у общества: что это было - суицид или убийство? Мы все ждем ответа", — сказал он.

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Депутат заявил, что все обвинения — это подлость.

"Мне неизвестно о каких-либо конфликтах Константина Павлова с кем-либо, а тем более с представителями нашей партии. Сам Павлов был неконфликтным человеком, взвешенным, оптимистичным, следил за собой, выглядел моложе, чем он есть. Новость о том, что его нашли мертвым, шокирует. Эти обвинения со стороны Рабиновича грязные, это вообще вмешательство и давление на следствие, и с точки зрения человеческой морали неправильно. Подло он поступает. Ничего не зная о ситуации, он обвиняет нашу партию, это недопустимо. Мы заинтересованы, чтобы обстоятельства дела как можно быстрее стали известны общественности", — сказал он.

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Константин Павлов — городской голова Кривого Рога с 2020 года. В первом туре местных выборов в 2020 году в Кривом Роге победил тогдашний мэр города Юрий Вилкул с 46,27% голосов. На вторую позицию вышел кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик. Однако 17 ноября Вилкул снялся со второго тура. Вместо этого он поддержал кандидата от ОПЗЖ Константина Павлова, который занял третье место в первом туре.

6 декабря 2020 года в Кривом Роге прошел второй тур местных выборов мэра города, в котором боролись Дмитрий Шевчик от "Слуги народа" и Константин Павлов от ОПЗЖ, в итоге победил последний.

15 августа 2021 года Павлов был найден мертвым в доме в селе Вольное под Кривым Рогом, рядом было оружие.