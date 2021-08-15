Павлова могли застрелить, когда он открыл дверь — советник мэра Кривого Рога Андрей Гальченко рассказал подробности об обстоятельствах смерти Константина Павлова

19:59, Сегодня

Мэр Кривого Рога Константин Павлов мог открывать кому-то дверь, и его застрелили — об этом заявил советник городского головы Кривого Рога Андрей Гальченко в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24".

"Константин был человеком очень веселым, жизнерадостным, у него было очень много планов. То, что произошло – это ужасно. Когда я приехал сюда, увидел, что он лежит в открытых дверях, в домашней одежде, весь в крови, рядом лежало оружие. Скорее всего, он шел кому-то открывать, и когда открыл – произошел выстрел. Дальше все официально скажет следствие, когда будут проведены все экспертизы и даны правовые оценки", — сказал он.

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Гальченко рассказал об обстоятельствах произошедшего.

"Мы давно дружили, с утра он не выходил на связь, позвонила супруга, попросила помощника приехать домой открыть и посмотреть. Когда помощник открыл калитку - увидел ужасную картину, сразу позвонил мне и «102». Поскольку я живу не сильно далеко, прибыл на место первым. Вчера я с ним говорил, он был в хорошем настроении, все было замечательно. Он проверял строительство флагштока к 30-летию независимости Украины, все было нормально. Он сам управлял машиной, передвигался по городу без охраны. Я знаю, что у него было оружие, оно зарегистрировано. Визуально то оружие, которое обнаружено на месте гибели, похоже на то, которое у него было", — сказал он.

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Константин Павлов — городской голова Кривого Рога с 2020 года. В первом туре местных выборов в 2020 году в Кривом Роге победил тогдашний мэр города Юрий Вилкул с 46,27% голосов. На вторую позицию вышел кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик. Однако 17 ноября Вилкул снялся со второго тура. Вместо этого он поддержал кандидата от ОПЗЖ Константина Павлова, который занял третье место в первом туре.

6 декабря 2020 года в Кривом Роге прошел второй тур местных выборов мэра города, в котором боролись Дмитрий Шевчик от "Слуги народа" и Константин Павлов от ОПЗЖ, в итоге победил последний.

15 августа 2021 года Павлов был найден мертвым в доме в селе Вольное под Кривым Рогом, рядом было оружие.