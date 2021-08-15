Правоохранительные органы не знают, чем занимаются — депутат ОПЗЖ о смерти Павлова Нардеп Григорий Мамка высказался о работе полиции над гибелью мэра Кривого Рога

20:37, Сегодня

Судя по фото с места происшествия, мэра Кривого Рога Константина Павлова убили, заявил депутат от ОПЗЖ Григорий Мамка в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24".

"Фото говорит только об одном: об убийстве и отсутствии работы правоохранительных органов, систем. Убийство произошло, по сути, фото уже в интернете, в СМИ, а правоохранительные органы до этого времени официальной информации не дали. Уже президент Зеленский сказал о том, что берет на личный контроль. Из фото, которое я видел в СМИ, – обратите внимание, что обувь на одной ноге есть, с другой ноги стоит повернутая в сторону трупа, головы. О чем это говорит? Что это именно факт убийства. Под левой ногой лежит мобильный телефон. А также в СМИ уже выбрасывают фотографии с видеонаблюдения. Это говорит о том, что правоохранительные органы в таком состоянии, что они не то что не знают, чем занимаются, они не умеют работать", — сказал он.

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Депутат считает, что имела место утечка данных от правоохранителей.

"Почему я это утверждаю? Осмотр места происшествия должен проводиться немедленно, без утечки информации, после чего собранные данные должны быть переданы в МВД или Нацполицию. В течение двух часов руководство Нацполиции должно провести конференцию и отчитаться, что произошло, какие версии рассматриваются, и не забыть еще генерального прокурора", — сказал он.

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Константин Павлов — городской голова Кривого Рога с 2020 года. В первом туре местных выборов в 2020 году в Кривом Роге победил тогдашний мэр города Юрий Вилкул с 46,27% голосов. На вторую позицию вышел кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик. Однако 17 ноября Вилкул снялся со второго тура. Вместо этого он поддержал кандидата от ОПЗЖ Константина Павлова, который занял третье место в первом туре.

6 декабря 2020 года в Кривом Роге прошел второй тур местных выборов мэра города, в котором боролись Дмитрий Шевчик от "Слуги народа" и Константин Павлов от ОПЗЖ, в итоге победил последний.

15 августа 2021 года Павлов был найден мертвым в доме в селе Вольное под Кривым Рогом, рядом было оружие.