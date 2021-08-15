Павлова убили, но убийц не найдут — экс-нардеп Виталий Журавский уверен, что мэра Кривого Рога убили

21:20, Сегодня

Расследование гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова не поможет найти виновных — такое мнение высказал экс-нардеп, доктор юридических наук Виталий Журавский в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24".

"Я лично знаю Константина Павлова, я с ним был в одном созыве депутатом. Взвешенный, компромиссный человек, контактный и довольно осторожный. Он не принадлежал к экстремистам. Насколько мне известно, он хорошо сотрудничал с губернатором, который в пятницу с ним общался по насущным вопросам. Моя версия такая: его убили. Это очередное политическое убийство. Убили Чорновола. Расследовали? Нет. Кушнарева. Расследовали? Нет. Кирпу, Кравченко, Бузину, Гонгадзе, Шеремета – нет. Даже если говорить по Гонгадзе, кто заказчик и организатор, мы до сих пор не знаем. Я не верю, что сегодня правоохранительная система способна расследовать такие резонансные убийства", — сказал он.

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Журавский объяснил, почему считает случившееся криминалом.

"Почему я говорю, что это убийство? Не мог человек пройти 10 шагов и упасть. Если бы это было самоубийство, он бы себя застрелил и упал, а то 10 шагов прошел… Кто-то заказал. Он член ОПЗЖ, эту партию "кошмарят" на региональном уровне, как бы кто к ней ни относился. Уничтожают имущество, прессуют политиков. Это моя точка зрения", — сказал он.

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Константин Павлов — городской голова Кривого Рога с 2020 года. В первом туре местных выборов в 2020 году в Кривом Роге победил тогдашний мэр города Юрий Вилкул с 46,27% голосов. На вторую позицию вышел кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик. Однако 17 ноября Вилкул снялся со второго тура. Вместо этого он поддержал кандидата от ОПЗЖ Константина Павлова, который занял третье место в первом туре.

6 декабря 2020 года в Кривом Роге прошел второй тур местных выборов мэра города, в котором боролись Дмитрий Шевчик от "Слуги народа" и Константин Павлов от ОПЗЖ, в итоге победил последний.

15 августа 2021 года Павлов был найден мертвым в доме в селе Вольное под Кривым Рогом, рядом было оружие.