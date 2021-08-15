Количество вариантов ограничено: спикер МВД о причинах смерти мэра Кривого Рога Спикер МВД Артем Шевченко рассказал, какие следственные действия будут проведены

22:38, Сегодня

Правоохранители рассматривают три версии причины гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова — об этом рассказал спикер МВД Артем Шевченко в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24".

"Зарегистрировано уголовное производство по ст. 115 "Убийство", проводятся первичные следственные действия. Безусловно, тут количество вариантов ограничено: это убийство, самоубийство либо неосторожное обращение с оружием. Такое бывает, я имею в виду последнее. Нужно провести первичные следственные действия, понять, что стало причиной, провести экспертизу оружия, установить, из этого ли оружия был произведен выстрел. Скорее всего, так и есть, но это должно быть точно установлено. Соответственно, следственные действия покажут, есть ли признаки вероятности какой-то из трех версий", — сказал он.

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Шевченко объяснил, какие следственные экспертизы будут проведены.

"Будет назначен ряд экспертиз, в частности, судебно-медицинская, которая оперативно установит причину смерти, характер ранения. Немного больше времени может занять баллистическая экспертиза. Пока что о том, что произошло, говорить невозможно с точностью. Завтра картина будет более очевидна, чем сегодня, давайте подождем", — сказал он.

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Константин Павлов — городской голова Кривого Рога с 2020 года. В первом туре местных выборов в 2020 году в Кривом Роге победил тогдашний мэр города Юрий Вилкул с 46,27% голосов. На вторую позицию вышел кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик. Однако 17 ноября Вилкул снялся со второго тура. Вместо этого он поддержал кандидата от ОПЗЖ Константина Павлова, который занял третье место в первом туре.

6 декабря 2020 года в Кривом Роге прошел второй тур местных выборов мэра города, в котором боролись Дмитрий Шевчик от "Слуги народа" и Константин Павлов от ОПЗЖ, в итоге победил последний.

15 августа 2021 года Павлов был найден мертвым в доме в селе Вольное под Кривым Рогом, рядом было оружие.