Будет борьба — политэксперт о ситуации в Кривом Роге после гибели мэра Эксперт рассказал о политической жизни Кривого Рога в ближайшее время

10:47, Сегодня

Что будет происходить в политической жизни Кривого Рога после гибели мэра Константина Павлова, рассказал политический эксперт Геннадий Дубов в эфире программы "Сегодня Утро" на канале "Украина 24".

"Будут выборы, будет борьба. Это большой город Днепропетровской области, почти миллионник, он промышленно развит, и многие политические силы интересуются именно такими регионами, которые могут стать базовыми в дальнейшем развитии и выходе на национальные выборы. Как мы видим, там традиционно представлены ОПЗЖ и "Слуга народа". Думаю, между ними и будет борьба за кресло, которое освободилось", — сказал он.

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Исполнять обязанности мэра вместо Павлова, который представлял ОПЗЖ, будет представитель "Слуги народа" Александр Котляр. Эксперт ответил, станет ли это поводом для противостояния политсил.

"Оно не прекращалось, насколько мне известно, в городском совете. И в Днепре, и в Кривом Роге постоянно идут такие процессы, и в принципе регион довольно сложный. Он является ключевым — мало того, что это практически приграничная область, так еще и она имеет самый большой промышленный и производственный потенциал среди всех других областей Украины", — сказал он.

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Напомним, 15 августа 2021 года мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден мертвым в доме в селе Вольное под Кривым Рогом, рядом было оружие.

Павлов был главой Кривого Рога с 2020 года. В первом туре местных выборов в 2020 году в Кривом Роге победил тогдашний мэр города Юрий Вилкул с 46,27% голосов. На вторую позицию вышел кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик. Однако 17 ноября Вилкул снялся со второго тура. Вместо этого он поддержал кандидата от ОПЗЖ Константина Павлова, который в итоге победил на выборах.