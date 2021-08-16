Россия может использовать ситуацию в Афганистане против Украины — замглавы МИД Евгений Енин рассказал, как может сказаться на Украине захват власти талибами в Афганистане

17:43, Сегодня

Как ситуация в Афганистане может повлиять на Украину, рассказал заместитель главы МИД Евгений Енин в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

"Безусловно, ухудшение ситуации в Афганистане может повлечь за собой ухудшение ситуации вообще в регионе Центральной Азии. И поскольку мир достаточно глобализирован, все это повлияет непосредственно и на политику безопасности и миграционной ситуации в Украине. Не будем забывать давно отточенные приемы России и Беларуси, которые уже неоднократно демонстрировали способность ухудшать или влиять негативным образом на политику безопасности или миграционную ситуацию в странах-партнерах, в частности в ЕС", — сказал он.

Читайте также: 74 гражданина Украины и члены их семей нуждаются в эвакуации из Афганистана - МИД

Енин заверил, что власть делает все возможное, чтобы противодействовать потенциальной угрозе.

"Мы не можем исключать, что аналогичная ситуация может происходить в этот раз, что российская сторона воспользуется максимально возможностью повлиять негативным образом на миграционную ситуацию в Украине. Мы не сидим, сложа руки. Мы усиливаем координацию внутри государства, с нашими международными партнерами с тем, чтобы минимизировать соответствующие риски и обеспечить на должном уровне безопасность наших граждан", — сказал он.

Читайте также: Опасность есть и для Украины — генерал-майор СБУ о "Талибане"

Фото: Reuters

Напомним, в Афганистане усилилось наступление талибов, когда этим летом войска США и НАТО начали завершать вывод войск из Афганистана.

13 августа "Талибан" захватил два больших афганских города, второй и третий по величине в стране после Кабула - Кандагар и Герат. Днем позже талибы взяли под контроль еще четыре столицы афганских провинций. 14 августа "Талибан" захватил Мазари-Шариф, большой защищенный город на севере Афганистана. Сейчас группировка "Талибан" остановилась на въездах в столицу Афганистана Кабул.

Между тем толпы афганцев пытаются покинуть страну, они устроили столпотворение в аэропорту Кабула. Люди даже пытались улететь, зацепившись за шасси и другие части самолетов, некоторые из них погибли, сорвавшись с самолета при наборе высоты.

Украина вывезла из Афганистана 79 человек, из которых 8 украинцев, остальные — граждане других стран: Нидерланды, Хорватия, Беларусь и сам Афганистан.