Гройсман: Закон об украинском языке не должен быть карательным Экс-премьер напомнил, что многие украинские бойцы на передовой тоже говорят по-русски

23:08, Вчера

Закон о государственном языке в Украине не должен быть карательным.

Такое мнение высказал в эфире программы "Первые" на телеканале "Украина 24" экс-премьер-министр Владимир Гройсман.

"Хорошо, что есть закон о языке. Он не должен быть карательным. Язык, разговор - это общение. Общение - это позитив, это такая человеческая любовь. А что, наши ребята на передовой не говорят по-русски? Говорят. Украинский язык надо лелеять, развивать, поддерживать, любить во всех сферах. Но и всех остальных иноговорящих надо тоже любить. Украинофобов, тех, кто считает нашу государственность... кто по идеологическим причинам не разговаривает на украинском языке - я их просто не воспринимаю. Все те, кто осуждает нашу государственность, вообще идентичность, я их не воспринимаю и не буду никогда принимать", - заявил экс-премьер.

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Напомним, Верховная Рада приняла языковой закон 25 апреля 2019 года. Статьи этого закона вступают в силу поэтапно.

В частности, с 16 января 2021 года вступили в силу нормы закона о государственном языке относительно его использования в сфере услуг, предусматривающие, что обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах нужно на украинском языке.

С 16 июля 2021 года в Украине вступили в силу нормы закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, в соответствии с которыми, в частности, лица, претендующие на должности, где использование государственного языка обязательно, должны будут сдавать тест на знание языка.

Несколько депутатов обратились в Конституционный суд с просьбой признать неконституционность закона, однако КСУ 14 июля 2021 года признал этот закон соответствующим Конституции.