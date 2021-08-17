"ХАРД с Влащенко": гость студии - Владимир Гройсман

Главные темы эфира - гибель мэра Кривого Рога и ситуация в Афганистане

Артем
Калинин

На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!

С гостем программы - бывшим премьер-министром Владимиром Гройсманом - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:

Включение: Денис Долинский

Смотрите 17 августа "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".

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