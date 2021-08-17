Олег Ляшко: Лучший подарок на День независимости — повышение зарплат Ляшко рассказал, что власть должна сделать с зарплатами и тарифами ЖКХ

11:35, Сегодня

Деньги, которые тратятся на празднование Дня независимости, можно потратить с большей пользой — об этом заявил в программе "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

"У нас требование к правительству одно. Они тратят миллиарды на празднование 30-летия Независимости. Мы с большим уважением относимся к этой знаменательной дате. Но мы считаем, что эти миллиарды можно потратить значительно эффективнее. В частности, собрать не торжественное заседание парламента, а рабочее заседание, где на повестке дня один вопрос — внесение изменений в бюджет. Увеличение заработных плат, в первую очередь для медиков, для военных, для учителей. И второй вопрос — увеличение субсидий для покрытия затрат граждан на жилищно-коммунальные услуги. Я думаю, что для большинства украинцев это было бы реальным и настоящим подарком на День независимости. Салюты, которые отстреляют — ну посмотришь ты, зевака, рот открыл, три минуты посмотришь, как выстреляют 10 миллионов народных денег. А потом что делать, когда домой приходишь, а детям куска хлеба нет, и работы нет? Поэтому лучший подарок на День независимости — это увеличение зарплат и новые рабочие места для украинцев, и тогда это будет реальная поддержка. А сейчас идет замыливание глаз", — сказал он.

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Олег Ляшко заявил, что власть не должна обманывать людей насчет стоимости коммунальных услуг.

"Вот они рассказывают — снизили тарифы на электроэнергию. Ну принесут платежки за электричество на 10 гривен меньше. Но ведь в общих затратах на коммуналку это ноль целых хрен десятых. А остальное — это плата за отопление, газ, воду и так далее. То есть никто не увидит, что там снизили, но специально, чтобы отвлечь внимание, говорят, что снизили за электричество. Вот получим платежки, и каждый увидит, как "снизили" коммуналку. Она в три раза больше, чем была. Так где эти снижения? Я понимаю, что ничего в этом мире бесплатно не бывает. Но плата за коммуналку должна быть справедливой. Я не говорю "дайте всем бесплатно коммуналку", потому что коммунальщикам нужно платить, и за свет надо платить, и за газ, и за воду, и за все. Но это должна быть справедливая плата, чтобы не более 10% от дохода украинцы платили за коммуналку. А все остальное — за счет субсидий, или повышения зарплат. Власть не должна обманывать людей, что снизили тарифы. В реальности никто ничего не снизит, а все эти разговоры преследуют одну цель — обмануть людей и отвлечь внимание от повышения тарифов, которое происходит сейчас", — заявил он.

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Напомним, 24 августа Украина отмечает 30-ю годовщину Независимости. В рамках празднования пройдет более 150 мероприятий по всей стране, сообщается на сайте президента Украины. Они продлятся с 22 по 24 августа. Все они будут объединены слоганом "Ты у меня одна", который символизирует видение независимости Украины как мечты, которой стремились достичь много поколений украинцев.

Также к 30-летию независимости Украины в Софии Киевской открылась выставка, на которой можно увидеть оригинал Конституции Пилипа Орлика, булаву гетмана Ивана Мазепы и другие исторические реликвии.