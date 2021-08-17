Большого прорыва не будет — дипломат о визите Зеленского в США Александр Потехин рассказал, каковы будут итоги встречи президентов США и Украины, и что будет с "Северным потоком 2"

12:37, Сегодня

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США не принесет значительных достижений для страны — об этом заявил дипломат Александр Потехин в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24".

"На сегодня я не вижу предпосылок для прорыва в украинско-американских отношениях. Дай Бог, как говорят, чтобы все прошло нормально, и чтобы мы удержались на том градусе, на той тональности, которая существует сейчас в американо-украинском диалоге. Всегда хочется чего-то великого, светлого, поражающего воображение. Но как профессионал в сфере международных отношений я могу сказать, что удержание достигнутых позиций — это тоже очень важная вещь", — сказал он.

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Эксперт ответил, возможен ли прорыв в вопросе российского газопровода "Северный поток-2".

"Есть две позиции. Первая — что "Северный поток-2" заработает, вторая — что американская администрация еще будет искать возможности удовлетворить требования конгрессменов, которые категорически против работы "Северного потока-2". Будет ли что-то обещать по этому вопросу Байден? Позиция Байдена более-менее понятна, но понятен очень жесткий афронт этой позиции Байдена со стороны американского Конгресса. Но все еще возможно", — сказал он.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Вашингтоне провели ряд встреч с американскими чиновниками, где согласовали детали визита Владимира Зеленского в США.

Зеленский должен встретиться с Байденом в Вашингтоне 30 августа. Он не ограничится встречей со своим американским коллегой, а проведет ряд встреч в других городах Америки. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров. В то же время он уточнил, что Зеленский встретится с представителями крупного бизнеса и американскими политиками для обсуждения внешних торгово-экономических перспектив. В частности, ожидается подписание двусторонних соглашений о сотрудничестве в оборонной сфере.

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия в эфире телеканала "Украина 24" спрогнозировал, что непубличная часть встречи Джо Байдена и Владимира Зеленского состоится на повышенных тонах после того, как США и Германия официально согласовали завершение строительства российского газопровода "Северный поток-2 ".