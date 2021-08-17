Януковича в Украине никто не ждет — политтехнолог о поздравлении экс-президента Политтехнолог Андрей Золотарев прокомментировал пророссийские заявления Януковича

18:02, Сегодня

Беглый экс-президент Виктор Янукович поздравил украинцев с Днем Независимости пророссийскими тезисами. Его заявления прокомментировал политтехнолог Андрей Золотарев в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

"Я думаю, Янукович уже абсолютно неинтересен. Социология показывает, что на юго-востоке Януковича не любят едва ли не больше, нежели в центре страны. Там его не ждут. Понятно, что Янукович появляется… нажали на кнопочку – выскочил, выступил, озвучил, потом исчезает. Я не думаю даже, что это стремление напомнить о себе. В Украине его никто не ждет. Как говорится, о политических покойниках..." — сказал он.

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Напомним, экс-президент Украины Виктор Янукович обнародовал в российских пропагандистских СМИ "обращение к соотечественникам". Он назвал главной ошибкой Украины за 30 лет независимости "отказ от добрососедства" с Россией. По словам экс-президента, "народ при нашей власти жил лучше".

"Да, и при нашей власти совершались ошибки, иногда достаточно серьезные. Но при этом Украина жила мирно, была страной, обладающей самой большой территорией в Европе. Ее граждане не выезжали массово за границу в поисках лучшей жизни, ее население не сокращалось катастрофическими темпами. Украинцы разговаривали на родных языках без боязни быть обвиненными в нарушении законодательства, ограничивающего их конституционные права. Они не нищенствовали из-за непомерных коммунальных тарифов", — пишет он.

После побега в 2014 году экс-президента Виктора Януковича в Россию правоохранители открыли против него до 10 уголовных производств. Оболонский районный суд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и приговорил к 13 годам заключения.