Эту практику следует прекратить — Арестович поддержал законопроект Шмыгаля
Алексей Арестович прокомментировал инициативу запретить депутатам общаться с представителями России
18:47, Сегодня
Ни один неуполномоченный человек не должен общаться с представителями оккупационных администраций — об этом рассказал в программе "Сегодня Вечером"
на телеканале "Украина 24" советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.
Таким образом он прокомментировал законопроект премьер-министра Дениса Шмыгаля о запрете нардепам обсуждать с представителями России ситуацию в ОРДЛО и Крыму.
"Речь идет ведь не только о депутатах, хотя это тоже проблема. Есть вопросы больше, чем по поездкам Медведчука и так далее. Например, Пенсионный фонд Украины может общаться с ПФ России, запрашивая информацию о пенсиях в Крыму. Это трактуется как легитимизация оккупационного режима. Эту практику следует прекратить.
Может случиться, что закон примут, а он не заработает. Но как это может работать, если нет закона? Речь идет о том, что ни один неуполномоченный человек не может общаться с представителями оккупационных администраций, потому что это легитимизирует оккупантов, а затем эти доказательства они предоставят в международные учреждения и скажут: "Да Украина нас сама признает", — заявил он.
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Напомним, что в Верховной Раде был зарегистрирован
проект закона №5844 "Об основах государственной политики переходного периода".
"Не допускается установление связей и взаимодействие народных депутатов Украины, депутатов местных советов, органов местного самоуправления Украины, их должностных лиц с Российской Федерацией, ее государственными органами и органами местного самоуправления, оккупационными силами и оккупационными администрациями Российской Федерации, их должностными лицами по вопросам, связанным с преодолением последствий вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, без полномочия на это от президента Украины", — говорится в тексте документа.