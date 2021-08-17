Данилов о событиях в Афганистане: нам непонятно, почему Запад был не готов Украинские эксперты прогнозировали афганские события, сообщил секретарь СНБО

19:00, Сегодня

Захват "Талибаном" власти в Афганистане стал неожиданностью для цивилизованного мира, хотя в Украине эксперты заранее предупреждали о таком варианте развития событий.

Об этом в эксклюзивном комментарии телеканалу "Украина 24" сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Произошел захват власти "Талибаном". Захват, который, как сегодня говорят представители Соединенных Штатов, Германии, для них был совершенно неожиданным. На самом деле, понимая поведение и имея информацию о состоянии дел в Афганистане, мы этот вопрос держим постоянно на контроле. У нас благодаря ситуации, в свое время туда входил Советский Союз, есть специалисты, они еще остались, которые являются очень профессиональными. Они нас заранее предупреждали, что это произойдет, что эта ситуация очень опасна. Мягко говоря, нам не очень понятно, отчего цивилизованный мир не был к этому готов. Было, условно говоря, "нарисовано", что так будет", - рассказал секретарь СНБО.

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Напомним, в Афганистане усилилось наступление талибов, когда этим летом войска США и НАТО начали завершать вывод войск из Афганистана.

13 августа "Талибан" захватил два больших афганских города, второй и третий по величине в стране после Кабула - Кандагар и Герат. Днем позже талибы взяли под контроль еще четыре столицы афганских провинций. 14 августа "Талибан" захватил Мазари-Шариф, большой защищенный город на севере Афганистана. Затем группировка "Талибан" взяла под контроль столицу Афганистана Кабул.

Заместитель главы МИД Евгений Енин в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Россия может использовать ситуацию в Афганистане против Украины.

"Безусловно, ухудшение ситуации в Афганистане может повлечь за собой ухудшение ситуации вообще в регионе Центральной Азии. И поскольку мир достаточно глобализирован, все это повлияет непосредственно и на политику безопасности и миграционной ситуации в Украине. Не будем забывать давно отточенные приемы России и Беларуси, которые уже неоднократно демонстрировали способность ухудшать или влиять негативным образом на политику безопасности или миграционную ситуацию в странах-партнерах, в частности в ЕС", — сказал он.

Полную версию интервью секретаря СНБО Алексея Данилова можно будет увидеть в субботу в 22:00 в программе "Большая деолигархизация" на телеканале "Украина 24".