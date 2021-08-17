Саммит первых леди в Киеве: министр раскрыл замысел жены Зеленского Гости саммита сосредоточатся на реализации гуманитарных проектов

19:31, Сегодня

Саммит первых леди и джентльменов в Киеве, который анонсировала супруга президента Украины Елена Зеленская, станет первым подобным мероприятием в мире.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Это означает, что иногда вопрос решают оружием, принуждением, а иногда достаточно правильного гуманитарного проекта или инициативы, чтобы изменить мир к лучшему. Именно об этом саммит первых леди и джентльменов. Это первый подобный мировой саммит. Это нечто принципиально новое. Он о том, как изменить мир к лучшему, используя гуманитарные проекты, направленные на охрану здоровья, на образование, на обеспечение равных прав и возможностей", - рассказал Кулеба.

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По словам министра, последние десятилетия показали, что в мире "мягкая сила может быть гораздо сильнее, чем твердая сила".

На вопрос, подпишут ли какую-либо декларацию по итогам саммита, глава МИД ответил:

"Будет принята декларация саммита, она определит дальнейшее движение этой инициативы. Пока рано говорить о конкретных обязательствах, все должно эволюционно развиваться. Но я думаю, что здесь в Киеве 23 августа родится мировой альянс первых леди и джентльменов, которые объединяя усилия и обмениваясь опытом друг с другом, смогут гораздо больше добрых дел в мире сделать".

Напомним, накануне Дня Независимости Украины, 23 августа, по инициативе супруги президента Елены Зеленской в столице впервые в истории состоится Киевский саммит первых леди и джентльменов.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, жены и мужья мировых лидеров вместе с украинскими и международными экспертами обсудят важные вызовы, которые встали перед странами мира в связи с пандемией COVID-19. В частности, речь идет о доступе к медицинским услугам и внедрении программ ментального здоровья, будущем системы образования, обеспечении равных возможностей и преодолении дискриминации.

"С нетерпением жду встречи. Верю, что саммит положит начало хорошей традиции и создаст новую платформу для обсуждения актуальных вызовов, которые стоят перед нашими странами", – отметила Елена Зеленская.