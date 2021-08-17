Кулеба об эвакуации украинцев из Афганистана: там миллион проблем МИД поддерживает связь с украинцами в Кабуле, их ключевая проблема - добраться до аэропорта

20:17, Сегодня

Украина готовится организовать эвакуацию своих граждан из захваченного талибами Афганистана, однако ситуация в аэропорту Кабула сегодня напоминает ад.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"То, что сейчас происходит именно в аэропорту города Кабул - это трагедия. Сейчас немного стабильнее ситуация, только немного, но то, что происходило в ночь с воскресенья на понедельник, когда вылетал наш самолет, это было просто ад", - сказал министр.

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По его словам, сейчас ключевая проблема - как добраться до кабульского аэропорта.

"В городе много блокпостов, не говоря о том, чтобы добраться из-за пределов Кабула. Это опасная история. Но мы со всеми нашими согражданами на связи. Как только будет у нас логистическая возможность, мы всех соберем и организуем вылет. Сейчас более или менее работает только военный блок аэропорта, где американские самолеты садятся, забирают пассажиров и улетают. Это грузовые самолеты, которые перевозят людей", - сообщил глава МИД.

Кулеба напомнил, что в Украине нет своего посольства в Афганистане из соображений безопасности.

"Но, тем не менее, мы наладили контакты с людьми на месте, чтобы решать проблему. Проблем очень много - начиная от того, что когда ты открываешь дверь самолета, туда просто бесконтрольно набиваются люди, которые требуют их спасти, а не те, кого тебе надо вывезти", - заявил он.

Министр также рассказал, что есть много проблем с логистикой и дозаправкой самолета, потому что аэропортовые службы тоже были в коллапсе. По его словам, "там миллион проблем, которые надо решить для того, чтобы самолет мог безопасно подняться в небо".

Комментируя эвакуацию первой партии украинцев, Кулеба сказал:

"Мы бы вывезли больше граждан Украины, но они физически не могли добраться на тот момент до аэропорта. Самолет должен был лететь, иначе бы он застрял и не вылетел вообще".

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что в Афганистан 17 августа из Украины отправится самолет для эвакуации украинских граждан.

Заместитель главы МИД Евгений Енин в эфире телеканала "Украина 24" сообщил, что в Афганистане 74 гражданина Украины и члены их семей нуждаются в эвакуации.

"Мы советуем гражданам, находящимся в опасности, обращаться на горячую линию МИД или в наши посольства в Таджикистане и Узбекистане, которые сегодня совместно с нашими западными партнерами прорабатывают маршруты эвакуации наших граждан", - сказал Енин.

Ранее Украина вывезла из Афганистана 79 человек, из которых 8 украинцев, остальные - граждане других стран: Нидерланды, Хорватия, Беларусь и сам Афганистан.