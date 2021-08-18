Создание Зеленским комиссии по выбору главы КСУ является законным – экс-глава суда "Кризис устроил господин Тупицкий со своей группировкой. Поэтому сейчас и объявлен конкурс", - сказал Шевчук

11:19, Сегодня

Создание комиссии по отбору председателя Конституционного суда Украины происходит в рамках закона и не создаст проблем, несмотря на желание экс-судьи КСУ Александра Тупицкого вернуться на должность через суд.

Об этом в эфире программы «Сегодня Утро» на телеканале «Украина 24» заявил экс-глава Конституционного суда Украины Станислав Шевчук.

«Во-первых, это не только Тупицкий, а еще и Касминин освобожден указом президента. Конкурсная комиссия будет определяться по двум судьям. Согласно действующей редакции закона о КСУ, именно для президента предусмотрено создание такого механизма независимой конкурсной комиссии. В 2018 году уже были назначены двое судей по этой процедуре, тогда конкурс отвечал всем критериям и проходил по закону. И очевидно, что сейчас президент будет применять существующий закон о КСУ», - отметил Шевчук.

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Он подчеркнул, что в отношении решения Верховного суда по Тупицкому есть определенные вопросы, это решение первой инстанции, будет еще апелляция в Большой палате.

«Офис президента, насколько я понимаю, уже обратился с этой апелляцией. То есть указ президента остается в силе. Поэтому у президента сейчас есть все основания объявлять конкурс с созданием комиссии. Дело в том, что когда суд принимал решение по Тупицкому, он не совсем разобрался с ситуацией, потому что он взял абстрактно сам указ президента. Но указ президента об увольнении Тупицкого и Касминина - это не просто указ, а это решение СНБО. СНБО это делало на основании угрозы национальной безопасности. И Верховный суд должен более внимательно рассмотреть, какие основания побудили СНБО на такое решение... В любом случае вопрос решается в юридической плоскости. Пока нет окончательного решения Большой палаты ВСУ, указ действует, и кризис надо решать. Кризис устроил господин Тупицкий со своей группировкой. Поэтому сейчас и объявлен конкурс», - заявил экс-глава КСУ.

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В КСУ будет новый судья. По поручению президента начинается конкурс на вакантное место председателя. Будущий работник КСУ заменит Александра Тупицкого. Указом Владимира Зеленского уже утверждено положение о проведении конкурса и персональный состав комиссии, которая будет проводить этот конкурс. В ее составе 7 человек. Среди них директор Европейской организации публичного права Спиридон Флогаитис, член совещательного органа ЕС по вопросам отбора судей Мирослав Выжиковский и судья Федерального суда претензий США Богдан Футей. Еще четверо - это ведущие национальные работники. Президент Украины назначает треть состава КСУ - 6 судей. Сейчас 4 из них назначены Петром Порошенко, еще двое - Виктором Януковичем.

Напомним, Александру Тупицкому инкриминируют ч.2 ст.384, ст.386 УК (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний). Кроме того ему было сообщено о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированной системы, что привело к подделке информации, совершенной повторно, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 361 УК Украины).

Президент Украины Владимир Зеленский 27 марта отменил указы экс-президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ. Тупицкий обжаловал решение президента в суде. Верховный суд 14 июля признал незаконным и отменил указ президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей КСУ.