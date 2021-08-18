В "Слуге народа" говорят, что в Раде не будет проблем с большим гербом Украины "Уверена, что этот законопроект получит необходимую поддержку", - сказала депутат

12:48, Сегодня

В Верховной Раде не будет проблем с голосами за законопроект об утверждении большого герба Украины.

Об этом в эфире программы «Сегодня Утро» на телеканале «Украина 24» рассказала народный депутат из фракции «Слуга народа» Мария Мезенцева.

«Как минимум среди наших коллег в «Слуге народа» поддержка будет. Мы проводим дополнительные опросы относительно того, смогут ли присутствовать коллеги 23 августа на внеочередном заседании Рады. Почти абсолютное большинство ответили утвердительно. Я считаю, что важность работы – прежде всего, какие бы планы не строили коллеги», - отметила нардеп.

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«У нас есть гуманитарный кризис в Афганистане, мы с МИД стараемся помочь людям - и украинцам, и афганцам - вылететь на самолете, который обеспечивает Украина. Есть много разных прекрасных тем, достижений за этот год, день, неделю, которые мы можем обсудить. А некоторые коллеги разгоняют возможный негатив по отношению важного закона (голосования по большому гербу - ред.). Я думаю, что тем для обсуждений множество, и надо говорить о конкретике. Уверена, что этот законопроект получит необходимую поддержку, и у нас не будет с этим проблем», - добавила Мезенцева.

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Фото: Facebook/Александр Ткаченко

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение украинского парламента законопроект о большом Государственном гербе Украины как неотложный. Он отметил, что в 30-ю годовщину провозглашения украинской независимости нужно поставить точку в вопросе большого герба Украины.

В эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" историк Владимир Сергийчук высказал мнение, что законопроект о большом гербе Украины, внесенный в Верховную Раду президентом Владимиром Зеленским, не является насущной проблемой для страны, поскольку весь мир и так знает украинский тризуб:

"По большому счету, мир знает тризуб тысячу лет - со времен Руси он знает Украину через тризуб в том числе. Особенно что-то придумывать не надо. Если для церемониальных различных мероприятий нужен большой герб, о чем говорилось и сто лет назад, когда Центральная Рада этим занималась, то это другой вопрос. А так мир знает нас сегодня по тризубу".