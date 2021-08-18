"ХАРД с Влащенко": гость студии — Дмитрий Спивак
Главные темы эфира — судьба Афганистана и коррупция в Украине
На телеканале "Украина 24" — проект "ХАРД с Влащенко"!
С гостем программы — политиком и журналистом Дмитрием Спиваком — Наталья Влащенко обсудит следующие темы:
- Почему Украина так хочет вступить в НАТО?
- Рискует ли она повторить судьбу Афганистана?
- Коррупция, бедность, рост цен: какие новые вызовы ожидают Украину в ближайшее время?
Смотрите 18 августа "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".