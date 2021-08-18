"ХАРД с Влащенко": гость студии — Дмитрий Спивак Главные темы эфира — судьба Афганистана и коррупция в Украине

15:20, Сегодня

На телеканале "Украина 24" — проект "ХАРД с Влащенко"!

С гостем программы — политиком и журналистом Дмитрием Спиваком — Наталья Влащенко обсудит следующие темы:

Почему Украина так хочет вступить в НАТО?

Рискует ли она повторить судьбу Афганистана?

Коррупция, бедность, рост цен: какие новые вызовы ожидают Украину в ближайшее время?

Смотрите 18 августа "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".