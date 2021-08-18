Министр отреагировал на слухи о назначении на место Кличко: предложений не поступало Алексей Чернышов продолжает работать в Кабмине

20:19, Сегодня

Министр по вопросам развития общин и территорий Алексей Чернышов в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" прокомментировал слухи о своей возможной отставке и назначении главой Киевской городской государственной администрации вместо Виталия Кличко.

"Я могу сказать о себе, что продолжаю работать в правительстве на должности министра развития территорий и громад Украины. В этом направлении буду выполнять свои обязанности. Развитие территорий находится в фокусе правительства и министерства, и Киев не является исключением. Мы будем работать над развитием всех общин, делать их более комфортными и удобными", - подчеркнул Алексей Чернышов.

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По словам министра, предложений возглавить КГГА ему не поступало.

"Я считаю, что постановка вопроса некорректна, еще раз подчеркну, что работаю на должности министра", - заявил он.

Ранее газета "Вести" сообщила, что Виталия Кличко якобы могут убрать с должности главы Киевской горгосадминистрации, но не мэра. В качестве замены Кличко был назван министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.

По информации издания, готовящаяся кадровая ротация связана с серией обысков в коммунальных предприятиях столицы и обвинениями в коррупции.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Украина 24" назвал серию обысков в коммунальных учреждениях Киева попыткой центральной власти его "проучить".