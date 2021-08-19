У стратегии по Донбассу есть недостатки: эксперт рассказал о проблемах По мнению Александра Мусиенко, эти основополагающие вещи украинская власть не учитывает

11:15, Сегодня

Для экономической стратегии Донбасса важно прежде всего освобождение бизнеса от налогов и выдача льготных кредитов, чего не понимают в украинской власти. Об этом в эфире программы "Сегодня Утро" на канале "Украина 24" сказал военный эксперт Александр Мусиенко.

"Что принципиально важно и о чем я постоянно говорю – дело в том, что нам нужно сделать две вещи: освободить микро- и малый бизнес от налогообложения сроком от 5 до 10 лет, это для тех предприятий, которые хотят создать рабочие места в количестве как минимум от 3-5 человек именно в районах Донецкой и Луганской областей, которые подконтрольны украинской власти. Следующий момент – это через программы государственных банков кредитовать под низкие проценты представителей бизнеса, который там хочет развиваться. Это первоочередное. К сожалению, это многим в украинской власти непонятно, но я надеюсь, что это понимание придет. Опять-таки, стратегия предлагает сосредоточиться на инфраструктурных проектах, а инфраструктура – это производное от экономической активности", - сказал эксперт.

Читайте также: Переговоры по Донбассу: в ТКГ заявили о грубых нарушениях России

Кроме того, Мусиенко считает, что в случае разработки военной стратегии она должна учитывать нестабильную ситуацию в России, которая рано или поздно наступит.

"Что касается военной составляющей – должен быть план, предусматривающий сценарий проведения военной операции, но это не должно быть публичной стратегией. Думаю, он должен зависеть от окна возможностей, которое может появиться, когда произойдут какие-то потрясения в России и Кремле, а они обязательно будут во время переходного периода передачи власти. К этому должны быть готовы Вооруженные силы и Нацгвардия, пограничники", - сказал Мусиенко.

Читайте также: Зеленский изменил отношение к войне на Донбассе: эксперт раскрыл детали

Как передает "Интерфакс-Украина", 18 августа Кабмин утвердил Стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей на период до 2030 года. Предусматривается, в частности, "совершенствование институционально-финансовых инструментов и регуляторной политики; развитие реального сектора экономики, индустриализация и инновация; строительство критической инфраструктуры и логистики; формирование регионального рынка труда".

Ранее в эфире "Украина 24" советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что Россия будет настаивать на интеграции ОРДЛО в Украину на своих условиях. "26 августа встретимся (с Россией на заседании ТКГ – ред.). Будут рассматриваться те же вопросы, что и всегда... Не думаю, что россияне станут более договороспособными, потому что они придерживаются той же политики уже восьмой год – интеграция так называемых "молодых республик" под логикой федерализации на российских условиях в тело Украины. Мы это знаем, не пойдем на это", - сказал он.