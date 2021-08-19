Эффективность работы правительства обсуждается — нардеп высказался о возможных отставках Василий Мокан рассказал, обсуждаются ли в Раде отставки конкретных министров

18:47, Сегодня

Информацию о вероятной отставке различных министров прокомментировал в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" народный депутат из фракции "Слуга народа" Василий Мокан.

"О конкретных фамилиях мы сможем говорить только в том случае, если у нас состоится заседание фракции, где выступят действующие министры и прозвучат конкретные замечания или результаты работы, и тогда будут приниматься какие-то решения. На данном этапе у нас во фракции действительно обсуждается эффективность деятельности правительства, того или иного конкретного министра, но каких-то конкретных решений по этому поводу мы еще не принимали, не обсуждали", — сказал он.

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Мокан высказался о кандидатурах министров, которые называют в СМИ — Андрей Таран, Денис Малюська, Александр Ткаченко и даже Денис Шмыгаль

"Что касается озвученных вами фамилий, эти фамилии циркулируют в СМИ, к некоторым из них действительно есть предметные замечания, как, например, к Министерству обороны. Потому что на протяжении прошлого и этого года были серьезные замечания и со стороны профильного комитета, касающиеся и оборонного заказа, и питания в ВСУ. Но произошли кадровые изменения на уровне заместителей. И пока нет инициативы от Зеленского относительно такого кадрового решения, то мы не можем конкретно говорить, что фракция может этот вопрос рассматривать. А в целом по правительству, я не вижу причин и не верю в отставку главы правительства. Но какие-то точечные изменения в самом Кабмине относительно конкретных позиций по министерствам — да, действительно, осенью могут вноситься на голосование, могут появляться такие инициативы", — сказал он.

Ранее нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, что в Кабмине осенью ожидаются кадровые перестановки, обсуждается замена сразу нескольких министров. "Разговоры идут не только о смене министра обороны. Например, разговоры идут о министре юстиции или культуры. Я часто слышала на эфирах вопросы именно такого рода. Речь идет о том, будут ли кадровые изменения осенью. Будут. А какими будут – это решать президенту и премьеру", — объяснила "слуга народа".

13 июля министр внутренних дел Арсен Аваков написал заявление об отставке, что породило слухи о новых увольнениях в правительстве.