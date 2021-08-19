Карантин никто не отменял — министр рассказал о подготовке к новой волне COVID-19 Олег Немчинов рассказал, что будет с карантином в случае вспышек заболеваемости

20:19, Сегодня

Правительство готовится к возможным новым карантинным ограничениям — об этом заявил в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"Мы готовимся к этому. Во-первых, проводится аналитика по тому, как этот штамм ведет себя в других странах. Во-вторых, у нас действует постановление Кабмина, которое определяет 4 зоны карантина, у нас карантин никто не отменял. Мы сейчас просто по всей стране в зеленой зоне. В случае локальных вспышек будет вводиться желтый, оранжевый или красный уровень опасности", — сказал он.

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Также Немчинов рассказал о работе на местах.

"Кроме того, местные госадминистрации и органы местного самоуправления получили указания о продолжении работы по обеспечению больниц кислородом, чтобы привести в порядок все те больничные отделения, которые сейчас были выведены из COVID-больных. Я думаю, что руководители на местах больше заинтересованы в том, чтобы не допустить новых вспышек", — сказал он.

Напомним, по данным портала Worldometers, Украина занимает 11-е место в Европе по темпам распространения коронавируса, в первой тройке — Великобритания, Россия и Италия.

Глава Минздрава Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24" отметил постепенный рост заболеваемости коронавирусом в Украине.

"Мы сегодня видим, что количество случаев регистрации коронавирусной болезни увеличивается. Мы видим рост количества госпитализированных. Мы не видим пока вспышки, а постепенный рост... Если посмотреть на нынешнюю динамику и сравнить ее с динамикой 2020 года, то она почти идентична тому количеству случаев, которое у нас было летом 2020 года. Если вспомним, то к концу августа 2020 года у нас было около 2,5 тыс. случаев. В сентябре начался больший подъем, и вспышки были где-то в сентябре-октябре", — сказал он.