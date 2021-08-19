Вы еще не выросли меня ставить в позицию: Мураев и Верещук поссорились в прямом эфире Народные депутаты устроили перепалку из-за эвакуации беженцев из Афганистана

23:43, Вчера

Перепалку в прямом эфире программы "Народ Против" на телеканале "Украина 24" устроили народные депутаты Ирина Верещук и Евгений Мураев. Это произошло во время обсуждения эвакуации украинцев из Афганистана.

Евгений Мураев: Помимо 7 украинцев в самолете, который прилетел в Украину из Кабула, были американцы. И в первую очередь наша власть почему-то решила спасать их. Чтобы угодить кому? Это накануне визита Зеленского в США? Там сейчас более 2 тыс. украинцев, 120 изъявили желание эвакуироваться, но приоритет был отдан другим. Достойна ли уважения наша власть?..

Ирина Верещук: Я надеюсь, тут будет ссылка на источник, когда мы говорим про американцев на борту с украинцами. Дайте источник, я вас прошу…

Евгений Мураев: У меня информация от "слуг народа", фамилии называть не буду, но наш спор с Верещук легко решить, она меня обвинила во лжи, завтра она может депутатским запросом обратиться в МЧС, Минобороны, СБУ и запросить фамилии тех, кто прилетел бортом, который привез иностранцев в нашу страну вместо граждан Украины. Я извинюсь, а если нет, вы публично извинитесь.

Ирина Верещук: То, что Мураев сейчас пытается донести, является крайне манипулятивной информацией, она не соответствует действительности…

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Евгений Мураев: Сколько было американцев на борту?

Ирина Верещук: Давайте так, вы меня не будете тут допрашивать, а я вам не буду давать ответы. Я рассказываю то, что у меня спросила ведущая.

Евгений Мураев: Вы же меня обвинили, мне тогда отвечайте.

Ирина Верещук: Давайте мы не будем обвинять власть в том, что она не делала. Нас тут поучать не надо, вы не в позиции – поучать власть.

Евгений Мураев: Давайте вы меня точно в позицию ставить не будете, вы еще не выросли меня ставить в позицию.

Ирина Верещук: И вы тоже. Спокойнее.

Напомним, Украина вывезла из Афганистана 79 человек, из которых 8 украинцев, остальные — граждане других стран: Нидерланды, Хорватия, Беларусь и сам Афганистан. На данный момент, по данным МИД, в эвакуации из Афганистана нуждаются 74 гражданина Украины и члены их семей.

В Афганистане усилилось наступление талибов, когда этим летом войска США и НАТО начали завершать вывод войск из Афганистана.

13 августа "Талибан" захватил два больших афганских города, второй и третий по величине в стране после Кабула - Кандагар и Герат. Днем позже талибы взяли под контроль центры еще четырех афганских провинций. 14 августа "Талибан" захватил Мазари-Шариф, большой защищенный город на севере Афганистана. В воскресенье, 15 августа, талибы заняли Кабул и в результате захватили власть по всей стране.