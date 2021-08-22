Зеленский о 30-летии Независимости Украины: нашей стране гораздо больше Глава государства отметил, что Украина не должна отдавать свое историческое наследие

20:23, Сегодня

Украина 24 августа отмечает не просто 30-летие Независимости, а 30-летие ее восстановления.

Об этом заявил в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина" президент Украины Владимир Зеленский. Комментируя свои ощущения от 30-летия Независимости, Зеленский отметил:

"Я считаю, что нашей стране гораздо больше. И мне кажется, что правильно и справедливо было бы говорить о том, что мы отмечаем 30-летие восстановления независимости Украины... Мне всегда что-то украинское кому-то отдавать очень жалко, потому что это наша история, со времен еще Киевской Руси, и до того времени. Поэтому для меня все же это восстановление нашей независимости. Исторические те памятники, тот большой вклад в европейское развитие, вклад исторический, который сделала Украина. Все это наше, это часть нашей независимости, добытой так тяжело. И так долго".

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Президент сравнил 30-летие государства с 30-летием человека:

"Взрослый человек 30-летний, он такой, знаете, с очень хорошими, но очень мудрыми уже глазами. То есть, вся эта история, она остается всегда во взгляде, я считаю, человека... Те наши граждане, которым по 30 лет, которые уже родились, не видели Советского Союза, а родились уже в независимой Украине, для них все это очень важно".

24 августа Украина отмечает 30-ю годовщину Независимости. Ранее в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что по всей Украине ко Дню Независимости будут проведены более 300 акций - концерты, выставки и другие культурные и художественные события.

Также к 30-летию Независимости Украины в Софии Киевской открылась выставка, на которой можно увидеть оригинал Конституции Пилипа Орлика, булаву гетмана Ивана Мазепы и другие исторические реликвии.

В Киеве во время мероприятий ко Дню Независимости будет задействовано около 10 000 полицейских и военнослужащих, в том числе и из других областей.