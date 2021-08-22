В Европе мы субъект, на которого рассчитывают — Зеленский об Украине Президент рассказал, почему Украина помогла другим странам тушить пожары

20:00, Сегодня

Европа рассчитывает на помощь Украины в борьбе с масштабными пожарами — об этом в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина" рассказал президент Владимир Зеленский.

"Разница между тем, что вы в Европе и в мире, объект и субъективизация Украины — это моя задача, я так вижу. Это моя стратегия, и она была моей как гражданина еще до президентства. Я хочу помогать. А это говорит о том, что уровень Украины уже другой, когда ты можешь помочь. Что мы делаем? Да, COVID, очень сложно. Но мы помогаем Европе, помогаем Италии, отправляем самолеты с дезинфекторами. Пожар в Турции, в Греции. У нас "Антонов" заработал. У нас заработал завод. 30 лет ни одного самолета. Мы строим три Ан-178 сейчас. И сейчас будет отдельная программа по строительству, ремонту, восстановлению, реновации самолетов "Ан" маленьких, которые сейчас у нас были в Турции и Греции, которые тушили пожары. Ну так, извините, мы помогаем стране. Это важно. Мы — субъект в Европе, на которого рассчитывают", — сказал он.

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По словам Зеленского, Украина показала себя надежным партнером.

"Мы показали, что Международный валютный фонд действительно наши партнеры. Мы им действительно благодарны, что реформы мы делаем не для них, а для нас. И даже если будет задержание транша, как это было год или полтора назад, мы пройдем спокойно, у нас будет стабильная ситуация. Непросто, но дважды индексировали пенсию, дважды увеличили минимальную заработную плату. Средняя заработная плата на сегодня в Украине — 500 долларов. Средняя. С этим курсом - 500 долларов. Впервые за 30 лет. Это, я считаю, в кризис, самый мощный кризис, как специалисты говорят, после Второй мировой войны, самый затяжной, самый мощный кризис. Простите, я считаю, мы его проходим как субъект. И это главное", — сказал он.

Напомним, что Греция и Турция пострадали от лесных пожаров на фоне беспрецедентно жаркой погоды. Президент Украины Владимир Зеленский распорядился помочь Греции и отправил туда самолет с сотней спасателей. Оплатила перелет компания "Метинвест" Рината Ахметова.

Также в Турции в ночь на 11 августа украинские пожарные ликвидировали масштабный пожар. Четыре экипажа авиакомпании "Украинские вертолеты" выполнили операцию по пожаротушению в районе Дерекьой, что в 15 километрах от известного курорта Бодрум.

Украинские пожарные сбросили более 250 тонн воды. Примечательно, что с этой сверхсложной задачей справились без привлечения дополнительных сил. Уникальная операция проходила ночью в условиях горной местности.