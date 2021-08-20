Эксперт о заседании СНБО: нужно поставить ряд серьезных вопросов При этом эксперт отметил, что решения, которые принимает СНБО, должны принимать отдельные органы

16:30, Сегодня

Совет национальной безопасности и обороны Украины действует эффективно, но часто принимает решения, которые относятся к компетенции других органов.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал экс-заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша, комментируя заседание СНБО.

"Совет нацбезопасности и обороны действует достаточно активно и действует эффективно, так как они ставят вопросы, которые обеспечивают, или пытаются обеспечить состояние национальной безопасности, которое должно соответствовать воюющей стране... С другой стороны, я бы согласился с тезисом, что те решения, которые принимает СНБО, должны принимать отдельные органы - Нацсовет по вопросам телевидения и радио, правоохранительные структуры, Кабмин, министерства, ведомства... Надо переходить к профессиональному сегменту дачи поручений по обеспечению всех направлений жизнедеятельности государства всеми ведомствами, министерствами, ветвями власти", - отметил он.

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Также Голомша выразил мнение, что СНБО должен поставить серьезный вопрос о здоровой кадровой политике в государстве, поскольку "назначение некомпетентных людей - это наибольшие риски коррупции".

"С другой стороны, должен быть поставлен вопрос в закрытом режиме о мобилизации, о возможных провокациях, которые могут быть от нашего северного соседа", - добавил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову организовать проведение заседания СНБО 20 августа.

Отметим, что СНБО за последние месяцы принял ряд решений относительно санкций против физических и юридических лиц.

Совет национальной безопасности и обороны 18 июня ввел санкции в отношении бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в частности, что Павел Фукс якобы причастен к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине.

Ранее СНБО ввел санкции против "воров в законе" и поручил провести аудит земель в Конча-Заспе и Пуще-Водице под Киевом.