Будем воевать — Зеленский о внедрении реформ в Украине Владимир Зеленский рассказал о реформах, которые он считает главными

20:07, Сегодня

Каким должен быть следующий шаг для развития Украины, рассказал в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина" президент Владимир Зеленский. В частности, он считает, что местные власти должны максимально развивать производство на местах.

"В любом случае я бы разделил на экономику и политику, если можно. Относительно экономики - здесь простой подход, мой как бизнесмена: все, что дает добавленную стоимость, мы должны строить в Украине, делать все условия. Правдами - неправдами, можно так - нельзя так, там тендеры - там не тендеры. Делать быстро, качественно и удерживать людей, которые инвестируют и потом будут нам давать добавленную стоимость. Инфраструктура дает сотни тысяч рабочих мест. Добавленная стоимость, рабочие места. Каждому губернатору, каждому министру я сегодня ставлю задачу — новый завод, от 500 до 5000 в своем регионе. Неважно, какого направления. Посмотри, чем занимаются у тебя люди, я не знаю все регионы. Я не могу сказать, что в Закарпатье. Я понимаю, что в Карпатах деревообрабатывающая промышленность может быть, но я же не фантазирую. Я имею в виду, посмотри, пожалуйста, дай мне статистику, сколько людей у ​​тебя живет в ОТГ. Сколько людей, если это Западная Украина, заробитчан, сколько уехало. Значит, ты должен рассчитать: сколько людей уехало, они хотят вернуться, посмотри, где они работают, посмотри среднюю заработную плату, которую они там получают. Затем из этой заработной платы посмотри, сколько он оплачивает коммуналку в той стране, посмотри среднюю заработную плату, на которую он вернется, а потом посмотри, что у него за руки, что он там делает. И большинство людей с того или другого села - чем они занимаются и в какой стране. Вот такой завод, фабрику и т.д. строй. Это задачи, это крики, это ежедневные мои разговоры и т.д.", — сказал президент.

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Зеленский отметил, что его программы "Большая стройка" и "Большая реставрация" имеют практическую сторону — дать людям работу, и у них есть эффект. Также он рассказал о реформах в сфере диджитализации.

"Цифровизация - это была вторая реформа, важная для меня. Потому что я как обычный человек хочу дороги, а в этом все — мосты, дороги, как я сказал. Утепление, энергосбережение домов, многие вещи. А второй вопрос — чего я хочу, чтобы мне было в Украине комфортно? Хочу, чтобы мы были номер один. Это одна из тех реформ, в которой мы можем быть номер один в мире. И именно такую ​​задачу получил вице-премьер Федоров. И поэтому наш 30-летний вице-премьер очень влиятельный человек в правительстве. Поэтому в цифровизации мы будем первыми в мире. Точно будем первыми в мире. Мы сегодня уже в тройке, мы уже в тройке в Европе, это точно. В некоторых направлениях — первые. Будем первыми в мире. Я подписал несколько дней назад закон о "Дія-сити", это первое такое направление в принципе, очень интересная вещь. Посмотрим на практике, как будет работать. Важная реформа", — рассказал он.

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Третья важная реформа, по словам президента Зеленского, это земля.

"Земельную реформу проходили ближайшие европейские страны, те, которые были в Советском Союзе. Например, наши прибалтийские друзья проходили в 90-х. Некоторые в Европе, в мире проходили в начале 2000-х. Мы проходим сегодня. Рано, поздно - не хочу говорить. Все понимаем. Ну, было такое землетрясение небольшое из-за земельной реформы. Но тот результат будет неожиданный, я уверен. Я понимаю, что этот результат может быть через два года, через три, может, через 10 лет. Но он точно будет. Есть примеры. Но таких примеров, как у нас, не очень много, потому что такой земли нет. Не так много стран имеют такие возможности. И будет у нас два-три урожая. Поэтому земельная реформа — это только начало. На это нужны годы и нужны деньги. Я не боюсь совсем этого, я уверен в этой реформе абсолютно", — сказал он.

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Также Зеленский рассказал о ходе судебной реформы в Украине.

"Четвертая сложная вещь — судебная реформа. Почему? Потому что, как вы сказали, ты приходишь - есть президентство, есть монобольшинство, есть все. Нет, не все. Нет судей. Нет у нас и не было никакого влияния на суд. И вы это видели. Относительно действий некоторых судей, в отношении действий Конституционного суда, точнее, некоторых судей Конституционного суда. Эта сеть, считаю, одна из самых сложных. Но главные вещи... да, мы проголосовали законы, которые очень сложно было действительно проголосовать и получить желаемый мной результат. Но эти реформы мы будем имплементировать. Вот если мы победим в этом направлении, тогда, я считаю, это будет большая победа", — сказал он.

Зеленский ответил - какую задачу он ставит для себя в этом вопросе, и какой должна стать судебная система в Украине.

"Помните, как мы относились к армии? До войны? Да, из-за войны изменилась армия. Я просто очень хотел бы, чтобы и к суду, но не из-за войны, изменилось отношение у общества, у меня, у вас, уверен — у каждого. Я хочу уважать суд. Я хочу знать, если что-то случится, где будут постиранные те или иные мои права, если я даже просто говорю, что, смотри, я на тебя подам в суд — человек должен понимать, что будет справедливый приговор, человек будет защищен. Поэтому суд мы должны уважать. А они должны это заслужить. Сложные вещи, голосование этих законов - мы это сделали, я как президент это обеспечил. А теперь — имплементация этого. Это будет также большая война, долгая, потому что я знаю, что ВСП, мне кажется, уже подали в Конституционный суд о неконституционности закона о Высшем совете правосудия. Это будет война. Но я привел вам пример с армией. Что же сделать, если все через войну у нас реформируется. Будем тогда воевать. Я этого не боюсь, хочу довести до реального, настоящего, в хорошем смысле слова конца для кого-то и начало для другого чистого суда. Этого очень хочется", — сказал он.

Ранее лидер партии "Слуга народа", народный депутат Александр Корниенко рассказал, что монобольшинство в Верховной Раде посвятит ближайший год-полтора проблеме судебной реформы в Украине.

"Точно есть направление, которое нас всех касается и, возможно, мы действительно как парламент прежде всего с этим мало поработали. Один шаг мы сделали - Высший совет правосудия. Также будет реформа Высшей квалификационной комиссии. Мы должны все сделать технически, организационно, чтобы в стране был честный справедливый суд, которому люди доверяют. Поэтому судебная реформа - это наш must на ближайшие год-полтора", — сказал он.