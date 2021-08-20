Медведчук будет защищаться - эксперт о новом повороте в деле о госизмене Адвокаты нардепа будут затягивать дело, считает Борис Тизенгаузен

18:31, Сегодня

Адвокаты народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука будут всячески затягивать передачу в суд его дела по обвинению в государственной измене.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, комментируя информацию о завершении досудебного следствия в деле Медведчука.

"Понятно, что Медведчук будет защищаться, пойдет в апелляцию, это процесс долгий. Пока они будут еще знакомиться с этим делом. Я думаю, что основные этапы затягивания... но уже не со стороны гособвинения, прокуратуры… они будут со стороны как раз адвокатов Медведчука. Презумпцию невиновности никто не отменял. Докажут – пожалуйста, передавайте в суд, виноват – пусть сядет", - считает эксперт.

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Тизенгаузен также отметил, что соратник Медведчука нардеп Тарас Козак "прекрасно понял, что дело пахнет керосином и пора какое-то одно из своих гражданств ввести в действие и уехать (в Беларусь – ред.)".

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что "следствие по резонансному делу по подозрению двух парламентариев в госизмене и разграблении национальных ценностей завершено".

"С сегодняшнего дня материалы производства открыты стороне защиты. После их ознакомления со всем доказательным массивом, наработанным прокурорами и следователями, дело пойдет в суд. Сразу замечу, материалы сегодня будут открыты народному депутату, который находится под домашним арестом. Материалы в отношении другого подозреваемого парламентария выделены в отдельное производство в связи с его розыском, хотя основные следственные действия в отношении его также завершены", - сказала она.

Венедиктова добавила, что ответственность перед законом Украины "больше не зависит от мандатов или статуса, медиаимперий или состояния".

Напомним, нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук до 7 сентября будет находиться под круглосуточным домашним арестом. Политик утверждает, что решение суда о продлении домашнего ареста было незаконным и принималось с нарушениями.

Виктора Медведчука подозревают в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в украинском Крыму. По мнению следствия, политик передавал российской власти документы о разведке месторождений Украины в Черном море.

Вторым фигурантом в этом деле является соратник Медведчука, нардеп от ОПЗЖ Тарас Козак, который выехал за пределы Украины.