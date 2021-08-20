Ляшко о Путине: Крым и Донбасс ему вылезут боком Политик поддержал украинских военных, которые на репетиции парада поют "Путин - х***о"

21:06, Сегодня

Президент России Владимир Путин "сделал больше вреда, чем Гитлер".

Об этом заявил в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Комментируя поведение украинских военных, которые на репетициях парада на Крещатике поют "Путин - х***о", политик заявил:

"Прекрасная речевка, я могу сейчас ее спеть. Мы ее перепоем "Путин - хамло". Путин - дурак, просто дурак. Я считаю, что Путин сделал больше вреда, чем Гитлер. Он посягнул на наши территории, поссорив два народа. Но ни один метр земли не стоит того, чтобы соседи между собой ссорились. У них мозгов нет. Наоборот, если ты хочешь жить с соседом, то на тебе хлеб, соль. Путину кажется, что он восстанавливает Российскую империю. На самом деле, он ее добивает своими глупыми решениями. Решения захвата Крыма и Донбасса им боком вылезут".

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Напомним, 20 августа во время репетиции парада в центре Киева военные исполнили песню со словами "Путин - х***о". Об этом сообщил в Facebook журналист Ян Доброносов.

"Опять репетиция. Наши солдаты настоящие. И говорят, что Путин... "нехороший", - отметил он.

Зрители, наблюдавшие за репетицией парада, встретили аплодисментами действия военных.

Военные также исполняли эту песню во время репетиции 18 августа, чем возмутили российских пропагандистов.

В частности, пропагандистка Ольга Скабеева в эфире своего шоу назвала Украину "Талибаном" и заявила, что "всех, кто оскорбил президента России и российских людей" надо найти и наказать.