Встреча Зеленского с Байденом будет зависеть от Меркель и Путина – экс-депутат Госдумы Зеленского в США ждет непростой разговор с Байденом, считает Илья Пономарев

08:43, Сегодня

Переговоры президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского будут зависеть от результатов поездки в Москву канцлера Германии Ангелы Меркель.

Такое мнение высказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев, комментируя встречу Меркель с президентом РФ Владимиром Путиным.

На вопрос, кто больше заинтересован в переговорах Меркель с Путиным, Пономарев ответил:

"Я думаю, это нужно, прежде всего самой Меркель и американцам. Я думаю, это часть какого-то плана, о котором договорилась Меркель во время встречи с Байденом. Что ровно потому, что ее каденция заканчивается, то она постарается использовать это время, которое у нее осталось, для такой вот челночной дипломатии. Конечно, она будет обсуждать с Путиным украинские вопросы, и потом она приедет к Зеленскому, сориентирует его относительно путинской позиции. Ну а дальше Зеленскому предстоит разговор с Байденом, который вряд ли будет простым, но который явно будет опираться на то, что Меркель сейчас привезет из Москвы".

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Напомним, что 20 августа в Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны обсудили, в частности, запуск российского газопровода "Северный поток-2", перспективы продолжения транзита газа через Украину, а также урегулирование конфликта на Донбассе.

После визита в Москву Ангела Меркель 22 августа посетит Киев и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Зеленский, в свою очередь, 31 августа в США проведет переговоры с президентом Джо Байденом.