Меркель привезет Зеленскому послание от Путина: политик из РФ раскрыл детали Леонид Гозман сказал, каких результатов встречи стоит ждать

16:12, Сегодня

Канцлер Германии Ангела Меркель после визита в Москву привезет президенту Украины Владимиру Зеленскому тайное послание от российского лидера Владимира Путина.

Такое мнение в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" высказал российский политик Леонид Гозман.

"Скорее всего, она приедет с каким-то тайным посланием Путина Зеленскому. Можно ли это будет назвать ультиматумом – я не знаю. В общем, какую-то информацию она привезет. Это в любом случае полезно. Потому что необязательно же принимать ультиматум, если это будет именно он. Но знать, чего от тебя хотят противники, надо, полезно", - сказал российский политик.

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По его мнению, ждать каких-то особых результатов от встреч сейчас не следует.

"Проблема же не в том, что так сложно разрешить ситуацию на Донбассе. Она разрешаема. Если проблема Крыма требует каких-то гигантских усилий и точно не будет решена, пока Путин в Кремле, то проблему Донбасса решить возможно. Но препятствие в том, что руководители России не хотят ее решать. Мир в Украине, окончание войны, контроль Украины над границей, реинтеграция Донецка и Луганска – это важно и нужно для Украины. Но кто сказал, что именно этого хочет Путин? Он не хочет большой войны, потому что большая война – это гибель его же солдат, что не приветствуется общественным мнением в России. Но чтобы у вас тлело все время, чтобы была такая заноза, которая периодически воспаляется – думаю, для Путина это оптимальная ситуация. И поэтому не удается решить эту проблему. Не потому что сложно, а потому что не хотят", - считает Гозман.

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Напомним, что 20 августа в Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны обсудили, в частности, запуск российского газопровода "Северный поток-2", перспективы продолжения транзита газа через Украину, а также урегулирование конфликта на Донбассе.

После визита в Москву Ангела Меркель 22 августа посетит Киев и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Зеленский в свою очередь 31 августа в США проведет переговоры с президентом Джо Байденом.